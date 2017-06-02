Витрати держбюджету в січні-квітні зросли на 23,3%

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Доходи держбюджету збільшилися на 51,1%.

Витрати держбюджету в січні-квітні менші, ніж за планом Андрій Товстиженко, DT.UA Витрати державного бюджету в січні-квітні склали 240,25 млрд грн, що на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Видатки по загальному фонду зросли на 23,2% - до 227,96 млрд грн при плані на цей період в 241,28 млрд грн.



У квітні витрати склали 55,69 млрд грн, у тому числі по загальному фонду - 52,13 млрд грн.

Доходи держбюджету в січні-квітні збільшилися на 51,1% - до 259,79 млрд грн, у тому числі загального фонду - на 31,5%, до 213,24 млрд грн.

Нагадаємо, профіцит державного бюджету України в січні-квітні 2017 році склав 19,43 млрд грн завдяки квітневому профіциту спецфонду у 30,52 млрд грн, причиною якого стало надходження 28 квітня 30 млрд грн (близько $ 1,1 млрд) від спецконфіскації.

Повідомлялося, що держбюджет України на 2016 рік не виконаний як за доходами, так і видатками. Темпи зростання державного боргу майже в 10 разів перевищують темпи зростання реального валового внутрішнього продукту.

Держбюджет-2017 передбачає граничний розмір дефіциту в 77,65 млрд грн, у тому числі по загальному фонду – 62,34 млрд грн. Доходи держбюджету заплановані в обсязі 731,03 млрд грн, витрати – 800,13 млрд грн, що відповідно на 18,6% і 16,8% перевищує фактичні показники держбюджету-2016.