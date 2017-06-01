Виплавка сталі в січні-квітні рекордно впала

У травні відновилося зростання виробництва сталі.
При цьому виробництво чавуну в Україні скоротилося в річному вирахуванні на 22,1%, до 7,92 млн т, загального прокату - на 20%, до 7,46 млн т. Випуск металургійного коксу знизився на 25%, до 4,18 млн. т, тоді як сталевих труб зріс на 24,2%, до 408,7 тис. т.
Виробництво основних видів металопродукції в Україні у травні 2017 року, млн. т
|
Травень 2017*
|
Травень 2016**
|
Квітень 2017**
|
Чавун
|
1,590
|
2,246
|
1,443
|
Сталь
|
1,690
|
2,308
|
1,572
|
Прокат загальний
|
1,423
|
2,002
|
1,341
* - попередні дані "Укрметаллургпрома"
** - уточнені дані з щомісячних нарад "Укрметаллургпрома"
У травні 2017 р. показники з виплавки сталі відновили зростання після досягнення в квітні історичного мінімуму в 1,57 млн т.
Знову почав зростати і рівень середньодобового виробництва сталі: у травні - 54,5 тис. т, тоді як у квітні - 52,4 тис. т, в березні - 57,5 тис. т, у лютому - 61,1 тис. т, у січні - 67,8 тис. т.
Середньодобове виробництво чавуну також відновило зростання в травні - до 51,3 тис. т, в той час як у квітні рівень становив 48,1 тис. т, в березні - 50,8 тис. т, у лютому - 55,9 тис. т, у січні - 61,7 тис. т.
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