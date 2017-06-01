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Виплавка сталі в січні-квітні рекордно впала

1 червня в 17:52

У травні відновилося зростання виробництва сталі.

металлургия промышленность _2
Падіння виробництва сталі припинилося
Pixabay
У січні-травні 2017 р. українські металургійні підприємства скоротили виплавку вуглецевої сталі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 17,7%, до 8,7 млн т, повідомляє UAprom з посиланням на дані Об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

При цьому виробництво чавуну в Україні скоротилося в річному вирахуванні на 22,1%, до 7,92 млн т, загального прокату - на 20%, до 7,46 млн т. Випуск металургійного коксу знизився на 25%, до 4,18 млн. т, тоді як сталевих труб зріс на 24,2%, до 408,7 тис. т.

Виробництво основних видів металопродукції в Україні у травні 2017 року, млн. т

 

Травень 2017*

Травень 2016**

Квітень 2017**

Чавун

1,590

2,246

1,443

Сталь

1,690

2,308

1,572

Прокат загальний

1,423

2,002

1,341

* - попередні дані "Укрметаллургпрома"

** - уточнені дані з щомісячних нарад "Укрметаллургпрома"

У травні 2017 р. показники з виплавки сталі відновили зростання після досягнення в квітні історичного мінімуму в 1,57 млн т.

Знову почав зростати і рівень середньодобового виробництва сталі: у травні - 54,5 тис. т, тоді як у квітні - 52,4 тис. т, в березні - 57,5 тис. т, у лютому - 61,1 тис. т, у січні - 67,8 тис. т.

Середньодобове виробництво чавуну також відновило зростання в травні - до 51,3 тис. т, в той час як у квітні рівень становив 48,1 тис. т, в березні - 50,8 тис. т, у лютому - 55,9 тис. т, у січні - 61,7 тис. т.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів розробить варіанти державної підтримки гірничо-металургійного комплексу.

За матеріалами: uaprom.info
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Теги виробництво Металург прокат
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