Вимоги "Газпрому" за умовою "бери або плати" повністю відхилено - Зеркаль

Українська сторона отримала в Стокгольмі однозначну перемогу над "Газпромом".
За її словами, Рішення Стокгольмського арбітражного інситуту сьогодні дає відповіді на правові питання в суперечці щодо контракту 2009 року про постачання газу між "Нафтогазом" та "Газпромом".
"Їх позиція з ключових питань виявилась такою: 1) Умова "бери або плати" (левова частина фінансових вимог Газпрому) скасована повністю; 2) Заборона реекспорту скасована повністю; 3) Формула ціни переглянута з 2014 року – європейська ціна.", – зазначила вона в Facebook.
За словами Зеркаль, дане рішення арбітражу - це однозначна перемога".
Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".
Нагадаємо, взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько $ 45,7 млрд і $ 17,9 млрд (без відсотків – $ 36,7 млрд і $ 14 млрд) відповідно.
У грудні 2016 року Стокгольмський арбітражний суд завершив слухання у справі "Нафтогазу" з "Газпромом".
Як повідомлялося, "Газпром" в червні 2014 року звернувся в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма з проханням про арбітраж з метою стягнення з "Нафтогазу" боргу за поставлений у 2013-2014 роках газ, а також коштів за формулою "бери або плати". Зі свого боку "Нафтогаз" звернувся з позовом про ретроактивном зміну ціни, відшкодування переплат та скасування заборони реекспорту. Суд об'єднав обидва позову.
"Нафтогаз України" у "транзитному" позові вимагав передати його права та обов'язки за транзитним договором оператору ГТС – компанії "Укртрансгаз" відповідно до вимог Третього енергопакету, а також змінити методику розрахунку транзитного тарифу відповідно до європейських стандартів і положень енергетичного і антимонопольного законодавства України та ЄС.DT.UA