Вимоги "Газпрому" за умовою "бери або плати" повністю відхилено - Зеркаль

Українська сторона отримала в Стокгольмі однозначну перемогу над "Газпромом".

"Нафтогаз" здобув перемогу над "Газпромом" у стокгольмському арбітражі РИА Новости

Стокгольмський арбітражний інститут повністю відхилив вимоги російського "Газпрому" щодо принципу "Бери або плати", повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

За її словами, Рішення Стокгольмського арбітражного інситуту сьогодні дає відповіді на правові питання в суперечці щодо контракту 2009 року про постачання газу між "Нафтогазом" та "Газпромом".

"Їх позиція з ключових питань виявилась такою: 1) Умова "бери або плати" (левова частина фінансових вимог Газпрому) скасована повністю; 2) Заборона реекспорту скасована повністю; 3) Формула ціни переглянута з 2014 року – європейська ціна.", – зазначила вона в Facebook.

За словами Зеркаль, дане рішення арбітражу - це однозначна перемога".

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Нагадаємо, взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько $ 45,7 млрд і $ 17,9 млрд (без відсотків – $ 36,7 млрд і $ 14 млрд) відповідно.

У грудні 2016 року Стокгольмський арбітражний суд завершив слухання у справі "Нафтогазу" з "Газпромом".

Як повідомлялося, "Газпром" в червні 2014 року звернувся в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма з проханням про арбітраж з метою стягнення з "Нафтогазу" боргу за поставлений у 2013-2014 роках газ, а також коштів за формулою "бери або плати". Зі свого боку "Нафтогаз" звернувся з позовом про ретроактивном зміну ціни, відшкодування переплат та скасування заборони реекспорту. Суд об'єднав обидва позову.

"Нафтогаз України" у "транзитному" позові вимагав передати його права та обов'язки за транзитним договором оператору ГТС – компанії "Укртрансгаз" відповідно до вимог Третього енергопакету, а також змінити методику розрахунку транзитного тарифу відповідно до європейських стандартів і положень енергетичного і антимонопольного законодавства України та ЄС.