Виконавча служба відкрила провадження щодо стягнення штрафу АМКУ з "Газпрому" – комітет

Майна "Газпрому" в Україні не вистачить, щоб погасити штраф.

Майно "Газпрому" буде заарештовано

Державна виконавча служба України відкрила провадження щодо стягнення штрафу Антимонопольного комітету в розмірі 172 млрд грн з ПАТ "Газпром" та арешту його майна на території країни, повідомив представник АМКУ Михайло Новицький.

"Надійшли на адресу комітету вже ухвали про відкриття провадження та про арешт майна. Там майна, звичайно, не буде на таку велику суму, тому керівництво комітету розглядає можливість стягнення коштів іншим шляхом", - сказав він.

Нагадаємо, що Вищий господарський суд України відхилив касацію ПАТ "Газпром" на рішення про стягнення з компанії штрафу та пені на 172 млрд грн за зловживання монопольним становищем.

Раніше "Газпром" у касаційному порядку оскаржив рішення Київського апеляційного господарського суду про примусове стягнення з компанії штрафу в розмірі 85,9 млрд грн та пені аналогічного розміру.

Повідомлялось, що Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду від 5 грудня 2016 року, яким "Газпром" зобов'язали виплатити штраф і пеню, накладені АКУ, в сумі 172 млрд грн. (близько $ 6,4 млрд) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу через Україну.

22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму 85,966 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. При цьому "Газпром" повинен був сплатити штраф до 4 травня 2016 року.

12 квітня 2016 року "Газпром" подав позов у Господарський суд Києва з проханням визнати недійсним рішення АМКУ, але позов не був прийнятий судом до розгляду. "Газпром" намагався оскаржити ухвалу Госпсуду Києва про повернення його позову без розгляду, але суди вищих інстанцій підтвердили законність рішення.

У жовтні 2016 року, АМКУ подав позов до Господарського суду Києва про примусове стягнення штрафу та пені. 5 грудня суд задовольнив позов АМКУ і стягнув з "Газпрому" 172 млрд грн.