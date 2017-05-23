Відвідуваність "Вконтакте" через 5 днів після блокування в Україні впала на 3 млн візитів

Статистика враховує відвідувачів з України, які зайшли на заблокований інтернет-ресурс через VPN-сервіси.

Відвідуваність Вконтакте після блокування в Україні значно впала

Відвідуваність російської соціальної мережі "ВКонтакте" через п'ять днів післяв Україні російських інтернет-ресурсів впала на 3 млн візитів, а відвідуваність російського порталу yandex.ua знизилася приблизно на 2 млн візитів з 6 млн.

Як повідомляє "Економічна правда", про це свідчать статистичні дані компанії SimilarWeb. Надана статистика не включає унікальні візити з десктопів.

Згідно з даними на 20 травня 2017 року, відвідуваність соцмережі "Вконтакте" через 5 днів після рішення про блокування доступу до неї впала на 3,35 млн візитів. До введення санкцій щоденна відвідуваність соцмережі в Україні становила в середньому 10,1 млн візитів. 20 травня українські інтернет-користувачі відвідали "Вконтакте" лише 6,75 млн разів.

Економічна правда

Ще одна заблокована в Україні російська соцмережа "Одноклассники", втратила, в середньому, 1, 67 млн візитів з 4,64 млн.

Відвідуваність інтернет-порталу російської компанії "Яндекс", що потрапила під санкції, знизилася приблизно на 2 млн візитів з 6 млн. Відвідуваність російського порталу mail.ru впала на 1,22 млн візитів з загальної середньої кількості в 4,62 млн.

Економічна правда

Як зазначив аналітик відділу маркетингу SimilarWeb Павло Тучинський, представлені дані в переважній більшості випадків враховують відвідувачів з України, які зайшли на заблокований інтернет-ресурс через VPN-сервіси.

"Якщо користувач спочатку зайшов в інтернет через VPN, що, як правило, і відбувається, ми побачимо країну-оригінал", – зазначив він.

Президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.

Документ фактично забороняє в Україні роботу російських інтернет-сервісів, а також найбільших російськомовних соцмереж – "ВКонтакте" та "Однокласники". Заборона буде діяти протягом трьох років.