Видобуток коксівного вугілля в першому кварталі впав майже на 20%

Виробництво енергетичного вугілля збільшилося на 1,1%.

Видобуток вугілля в Україні скорочується

Видобуток коксівного вугілля в Україні за січень-травень 2017 р. зменшився на 19,4%: до 2,3 млн т в порівнянні з 2,9 млн т за аналогічний період 2016 р., свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Видобуток енергетичного вугілля за вказаний період збільшився на 1,1%: з 10,6 млн т до 10,8 млн т порівняно з січнем-травнем 2016 р.

Тобто за чотири місяці 2017 р. було видобуто 13,1 млн т вугілля, що на 3,2% менше, ніж роком раніше (13,5 млн т).

За станом на 1 травня 2017 р. на складах підприємств Міненерго було накопичено 2 млн т вугілля, що на 26,9% або на 738,7 тис. т менше, ніж на відповідну дату 2016 р.

Нагадаємо, видобуток кам'яного вугілля в Україні в січні-березні 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року скоротився до 6,7 млн тонн або на 11,3%.

У січні-лютому 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року вугільні підприємства збільшили видобуток рядового вугілля на 11,3% (на 750,8 тис. тонн) – до 7 млн 367,9 тис. тонн. Видобуток коксівного вугілля знизився на 24,2% (на 338,3 тис. тонн) – до 1 млн 58,5 тис. тонн, тоді як енергетичного вугілля зріс на 16,5% (на 891,3 тис. тонн) – до 6 млн 309,4 тис. тонн.

В 2016 році порівняно з 2015 роком Україна збільшила видобуток рядового вугілля на 2,8% (на 1 млн 119,4 тис. тонн) – до 40 млн 864,1 тис. тонн. В тому числі видобуток коксівного вугілля зріс на 0,4% (на 36,3 тис. тонн) – до 8 млн 361,4 тис. тонн, енергетичного-на 3,4% (на 1 млн 83,1 тис. тонн) - до 32 млн 502,7 тис. тонн.