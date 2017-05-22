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Вартість Bitcoin перевищила 2 тисячі доларів вперше за історію криптовалюти

22 травня в 12:22

За рік вартість Bitcoin зросла на 125%.

bitcoin
Bitcoin тепер коштує понад 2 тисяч доларів
Вартість Bitcoin, в ході торгів 21 травня, перевищила 2 тисячі доларів, що стало рекордом для цієї криптовалюти. Валюта переживає своє стрімке подорожчання останні три місяці, за які її вартість зросла більше, ніж за все попереднє її існування з 2008 року.

За рік вартість Bitcoin зросла на 125%, з 890 доларів до 2120 доларів США.

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Раніше повідомлялося, що в ході торгів у середу, 3 травня, криптовалюта Bitcoin подорожчала на 50% і склала $ 1437. Така ціна була максимальною з моменту появи Bitcoin в 2008 році.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вартість долар рекорд подорожчання
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