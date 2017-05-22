Вартість Bitcoin перевищила 2 тисячі доларів вперше за історію криптовалюти

За рік вартість Bitcoin зросла на 125%.

Bitcoin тепер коштує понад 2 тисяч доларів

Вартість Bitcoin, в ході торгів 21 травня, перевищила 2 тисячі доларів, що стало рекордом для цієї криптовалюти. Валюта переживає своє стрімке подорожчання останні три місяці, за які її вартість зросла більше, ніж за все попереднє її існування з 2008 року.

За рік вартість Bitcoin зросла на 125%, з 890 доларів до 2120 доларів США.

Раніше повідомлялося, що в ході торгів у середу, 3 травня, криптовалюта. Така ціна була максимальною з моменту появи Bitcoin в 2008 році.