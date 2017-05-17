В Україні зафіксовано черговий рекорд експорту зернових

В поточному маркетинговому році вже експортовано 39,14 млн т зернових.

Експорт зернових зростає Agronews

Станом на 17 травня 2017 р. в Україні зафіксовано новий рекорд експорту зернових повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

В поточному маркетинговому році вже експортовано 39,14 млн т зернових, що на 120 тис т більше, ніж за весь 2015/2016 маркетинговий рік.

Такого результату вдалося досягти за рахунок збільшення експорту ячменю, експорт якого становив 5,14 млн т. За весь минулий маркетинговий період цієї культури було експортовано 4,4 млн т.

На зовнішні ринки українські аграрії поставили 16,28 млн т пшениці, 17,5 млн т кукурудзи і 4 тис т жита. Крім зернових було експортовано 306 тис т борошна.

Нагадаємо, в 2016 році виробництво зернових і зернобобових культур склало 66 мільйонів тонн, що стало рекордним в історії України та на 5,9 млн тонн більше, ніж у 2015 році.