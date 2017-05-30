В Україні на 15% подорожчає вугілля

Ціна вугілля зросте з 1730 грн/т до 2000 грн/т - Насалик

У Міненерговугілля визначили чесну ціну на вугілля dtek.com

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що вартість вугілля при закупівлі зросте з 1730 грн/т до 2000 грн/т, повідомляє "Укрінформ".

"Україна визначила чесну ціну на вугілля. Тонна палива тепер буде коштувати 2000 грн порівняно з попередньою вартістю в 1730 грн. Це дозволить додатково залучити в галузь 45-50 млн грн. А це - запорука збільшення заробітної плати для шахтарів", - сказав Насалик.

За його словами, питання збуту українського вугілля не стоїть. Зокрема, ДТЕК вже погодилася купувати його за більш високою ціною. Намагаються торгуватися державні компанії.

Нагадаємо, Ігор Насалик заявляв, що альтернативою поставкам вугілля з неконтрольованих територій Донецької та Луганської областей є або початок імпорту вугілля з Росії, або запуск газомазутних блоків теплоелектростанцій.

Раніше Насалик заявив, що відмова України від антрациту з Донбасу обійдеться в 15 млрд грн. Він також сказав, що Україна поки не планує імпортувати вугілля з Росії, але закупівлі можливі у випадку, якщо його ціна буде найменшою на ринку.