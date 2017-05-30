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В Україні на 15% подорожчає вугілля

30 травня в 10:49

Ціна вугілля зросте з 1730 грн/т до 2000 грн/т - Насалик

шахта1 шахтер1 уголь1 dtek
У Міненерговугілля визначили чесну ціну на вугілля
dtek.com
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що вартість вугілля при закупівлі зросте з 1730 грн/т до 2000 грн/т, повідомляє "Укрінформ".

"Україна визначила чесну ціну на вугілля. Тонна палива тепер буде коштувати 2000 грн порівняно з попередньою вартістю в 1730 грн. Це дозволить додатково залучити в галузь 45-50 млн грн. А це - запорука збільшення заробітної плати для шахтарів", - сказав Насалик.

За його словами, питання збуту українського вугілля не стоїть. Зокрема, ДТЕК вже погодилася купувати його за більш високою ціною. Намагаються торгуватися державні компанії.

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Нагадаємо, Ігор Насалик заявляв, що альтернативою поставкам вугілля з неконтрольованих територій Донецької та Луганської областей є або початок імпорту вугілля з Росії, або запуск газомазутних блоків теплоелектростанцій.

Раніше Насалик заявив, що відмова України від антрациту з Донбасу обійдеться в 15 млрд грн. Він також сказав, що Україна поки не планує імпортувати вугілля з Росії, але закупівлі можливі у випадку, якщо його ціна буде найменшою на ринку.

За матеріалами: Укрінформ
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Теги вугілля Україна ціни Насалик
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