В МінАПК затвердили заходи щодо реформування у сфері земельних відносин

Пріоритетом є розробка законопроекту "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".
"Пріоритетним напрямом роботи на найближчі місяці було, зокрема, визначено формування концептуальних засад обігу сільськогосподарських земель, розробка і подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту "Про обіг земель сільськогосподарського призначення", - йдеться в повідомленні.
"В рамках цього напряму передбачено створення національної платформи для проведення електронних аукціонів з метою забезпечення максимальної прозорості продажу державних і комунальних земель, а також надання можливості її використання для угод купівлі-продажу приватним особам", - наголошується в прес-релізі.
Також в рамках робочої групи буде сформовано підгрупу з координації створення Національної інфраструктури геопросторових даних (НИГД), в яку увійдуть представники основних відомств-власників геопросторової інформації та інших зацікавлених сторін.
Заплановано створити систему регулярного моніторингу земельної сфери. А для уточнення даних про ресурси в 2017 році розпочато створення протоколів виправлення систематичних помилок у Державному земельному кадастрі, а також ведеться робота по впорядкуванню земельних банків державних підприємств і деяких наукових установ.
Нагадаємо, що Рада відхилила проект постанови про формування покрокової дорожньої карти проведення земельної реформи в Україні.
В Мінагрополітики може з'явитися пропозиція купити право орендувати землю на певний період.
Більше про план реформ Міністерства аграрної політики читайте в статті міністра Тараса Кутового DT.UA "3+5" - проста арифметика стратегії розвитку АПК".DT.UA