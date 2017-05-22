В МінАПК затвердили заходи щодо реформування у сфері земельних відносин

Пріоритетом є розробка законопроекту "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

МінАПК «готує ґрунт» для земельної реформи

Мінагрополітики розглянули і затвердили перелік основних заходів до кінця 2017 р з реформування в сфері земельних відносин, повідомляє Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

"Пріоритетним напрямом роботи на найближчі місяці було, зокрема, визначено формування концептуальних засад обігу сільськогосподарських земель, розробка і подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту "Про обіг земель сільськогосподарського призначення", - йдеться в повідомленні.

"В рамках цього напряму передбачено створення національної платформи для проведення електронних аукціонів з метою забезпечення максимальної прозорості продажу державних і комунальних земель, а також надання можливості її використання для угод купівлі-продажу приватним особам", - наголошується в прес-релізі.

Також в рамках робочої групи буде сформовано підгрупу з координації створення Національної інфраструктури геопросторових даних (НИГД), в яку увійдуть представники основних відомств-власників геопросторової інформації та інших зацікавлених сторін.

Заплановано створити систему регулярного моніторингу земельної сфери. А для уточнення даних про ресурси в 2017 році розпочато створення протоколів виправлення систематичних помилок у Державному земельному кадастрі, а також ведеться робота по впорядкуванню земельних банків державних підприємств і деяких наукових установ.

Нагадаємо, що Рада відхилила проект постанови про формування покрокової дорожньої карти проведення земельної реформи в Україні.

В Мінагрополітики може з'явитися пропозиція купити право орендувати землю на певний період.

Більше про план реформ Міністерства аграрної політики читайте в статті міністра Тараса Кутового DT.UA "3+5" - проста арифметика стратегії розвитку АПК".