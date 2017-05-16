В Mail.Ru Group не збираються коригувати свої фінансові плани після заборони на роботу в Україні

Керівництво компанії вважає рішення України про санкції "політично вмотивованим".

Власники "ВКонтакте" відреагували на рішення України про заборону російських соцмереж

В Компанії Mail.Ru Group відреагували на указ президентапро обмеження в Україні роботи російських інтернет-сервісів та соцмереж, назвавши його "політично вмотивованим".

Як наголошується в прес-релізі компанії, в першій половині сьогоднішнього дня фахівці спостерігали "драматичне зростання трафіку" соціальних мереж "Вконтакте" та "Однокласники", а також поштового сервісу Mail.Ru.

"Ми з жалем сприйняли новину про політично вмотивоване рішення влади України заборонити використання соціальних мереж ВКонтакте, Однокласники, і ресурсів Mail.Ru на території своєї країни. Це рішення вдарить насамперед по самим користувачам – громадянам України. Близько 25 мільйонів жителів України спілкуються на заблокованих платформах зі своїми друзями в Україні і в усьому світі; тепер вони будуть позбавлені цих зв'язків", - йдеться в повідомленні.

У компанії також стверджують, що ніколи не брали участь у політиці та "не порушили жодного закону України".

"Нашій багатомільйонній аудиторії на території України ми хочемо сказати, що в нашій роботі нічого не зміниться, ми будемо продовжувати надавати всі сервіси нашим користувачам у всіх країнах, а існуючі можливості спеціальних сервісів дозволять продовжити використовувати наші інтернет-ресурси", – йдеться в прес-релізі.

"Наших співробітників, партнерів і клієнтів на території України ми хочемо запевнити, що всі зобов'язання Mail.Ru Group будуть виконуватися перед ними в повному обсязі. Оскільки частка українського бізнесу в структурі виручки Mail.Ru Group незначна, ми не бачимо причин для корегування наших фінансових планів, і продовжимо активно розвиватися на ринку в різних напрямках", – стверджують у компанії.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна" та ТОВ "ВКонтакте".