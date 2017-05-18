Утримувачі євробондів подали позов на "Приватбанк" в Лондонський арбітраж

Судовий розгляд знаходиться на стадії узгодження процедури арбітражу.

Власники єврооблігацій «Приватбанку» будуть відстоювати свої інтереси в суді phl.com.ua

Власники єврооблігацій "Приватбанку" оскаржили в Лондонському міжнародному арбітражному суді (London Court of International Arbitration) примусовий обмін цінних паперів на акції додаткової емісії банку, повідомив керуючий партнер адвокатського об'єднання Suprema Lex Віктор Мороз, який виступає радником власників цінних паперів.

"Від імені окремих держателів єврооблігацій на сьогоднішній день вдалося ініціювати судові розгляди щодо порушення їх прав при процедурі bail-in єврооблігацій "Приватбанку" в міжнародному арбітражному інституті. Судові розгляди знаходяться на стадії узгодження процедури арбітражу і вибору арбітрів", - сказав він.

Мороз також повідомив, що намір "Приватбанку" змінити трасті (довірителя по цінних паперах) обумовлено наявністю між структурами угоди, згідно з якою трасті обмежений у можливості оскарження будь-яких дій "Приватбанку" за єврооблігаціями, що фактично паралізувало можливість захисту держателів євробондів, а також наявністю конфлікту інтересів між німецьким трасті і Національним банком України.

За словами Мороза заміна трасті дозволить сформованій на сьогодні групі власників єврооблігацій більш ефективно здійснювати колективний судовий захист.

Керівник банківської та фінансової практики, партнер ЄПАП Україна Роман Степаненко допускає, що рішення про зміну довіреної особи (трасті), у тому числі могло бути продиктоване репутаційними міркуваннями.

"Згідно з інформацією, розміщеній на офіційному сайті Madison Pacific Trust Limited, компанія була залучена в ряд дефолтних ситуацій та реструктуризацій схожих інструментів на ринках капіталу. Ймовірно, саме це послужило підставою вибору, зробленого на користь Madison Pacific Trust Limited", - сказав експерт.

Нагадаємо, "Приватбанк" призначив на 5 червня проведення зборів власників єврооблігацій на 175 млн доларів з погашенням 28 лютого 2018 року і на 200 млн доларів з погашенням 23 січня 2018 року.

Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

26 грудня Національний банк України підтвердив конвертацію єврооблігацій та облігацій субординованого боргу Приватбанку на загальну суму 595 млн доларів у капітал банку в ході націоналізації. Згідно з повідомленням НБУ, жодні виплати власникам облігацій здійснюватися не будуть.

У січні Британська юридична фірма Dechert LLP направила листа голові правління "Приватбанку" Олександру Шлапаку, головам НБУ Валерії Гонтарєвій та Фонду гарантування вкладів Костянтину Ворушиліну, в якому вимагає відшкодувати власникам євробондів їх інвестиції у цінні папери банку за прикладом американської компанії Cargill.

У лютому заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявляла, що в Нацбанку допускають початок діалогу з утримувачами єврооблігацій націоналізованого "Приватбанку".