Уряд схвалив проект пенсійної реформи

Проект пенсійної реформи передбачає підвищення пенсійного віку для людей, у яких немає офіційного трудового стажу 25 років.
"Дякую, колеги, за підтримку. Рішення прийнято одноголосно", - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.
Під час презентації проекту Гройсман сказав, що на осучаснення пенсій в 2018 році буде необхідно 30,66 млрд грн. Планується профінансувати за рахунок збільшення доходів Пенсійного фонду.
Проект передбачає підвищення пенсійного віку для людей, у яких немає офіційного трудового стажу 25 років.
"Пенсійний вік залишається на рівні 60 років для людей, які мають страховий стаж 25 років... Є люди, які не мають стажу роботи. І це велика проблема. Такі люди будуть мати можливість виходу на пенсію в 63 роки, а якщо у людей є менше 15 років стажу або 15, то, відповідно, 65. Змінюються лише вимоги до страхового стажу", - сказав прем'єр-міністр.
Гройсман також зазначив, що проектом передбачена можливість компенсації відсутності страхового стажу. "Якщо ти не маєш декількох років до 25 років страхового стажу і не досяг 60 років, то ти можеш це компенсувати шляхом внесків у Пенсійний фонд", - уточнив прем'єр.
Детальніше про пенсійну реформу в Україні читайте в матеріалі "Першочергова реформа. Яка доля чекає майбутніх пенсіонерів?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".Інтерфакс-Україна , DT.UA ,