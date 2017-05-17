Уряд схвалив проект пенсійної реформи

Проект пенсійної реформи передбачає підвищення пенсійного віку для людей, у яких немає офіційного трудового стажу 25 років.

Уряд Гройсмана схвалив підвищення пенсійного віку для людей без офіційного стажу

Кабінет міністрів України одноголосно схвалив проект пенсійної реформи.

"Дякую, колеги, за підтримку. Рішення прийнято одноголосно", - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

Під час презентації проекту Гройсман сказав, що на осучаснення пенсій в 2018 році буде необхідно 30,66 млрд грн. Планується профінансувати за рахунок збільшення доходів Пенсійного фонду.

Проект передбачає підвищення пенсійного віку для людей, у яких немає офіційного трудового стажу 25 років.

"Пенсійний вік залишається на рівні 60 років для людей, які мають страховий стаж 25 років... Є люди, які не мають стажу роботи. І це велика проблема. Такі люди будуть мати можливість виходу на пенсію в 63 роки, а якщо у людей є менше 15 років стажу або 15, то, відповідно, 65. Змінюються лише вимоги до страхового стажу", - сказав прем'єр-міністр.

Гройсман також зазначив, що проектом передбачена можливість компенсації відсутності страхового стажу. "Якщо ти не маєш декількох років до 25 років страхового стажу і не досяг 60 років, то ти можеш це компенсувати шляхом внесків у Пенсійний фонд", - уточнив прем'єр.

Детальніше про пенсійну реформу в Україні читайте в матеріалі "Першочергова реформа. Яка доля чекає майбутніх пенсіонерів?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".