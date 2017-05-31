Уряд погіршив прогноз ВВП на 2017 рік до 1,8%

Інфляцію відкоригували з 8,1% до 11,2%.

Кабмін переглянув прогноз ВВП та інфляції Кабінет міністрів України погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту на 2017 рік з 3% до 1,8% та підвищив оцінку інфляції (грудень до грудня) з 8,1% до 11,2%. Відповідну постанову Кабмін прийняв на засіданні сьогодні.

"З моменту останнього прогнозу макропоказників на 2017 пройшов майже рік. За цей час сформувалася низка вагомих факторів, що обумовлюють коригування, а саме: введення економічних санкцій Україні, підвищення рівня мінімальної зарплати, зміна прогнозу динаміки цін на ключові товари українського виробництва. Крім того, обсяги виробництва промислової і сільськогосподарської продукції та обсяги зростання номінального ВВП в 2016 році виявилися більшими, ніж прогнозовані на минулий рік. Ці фактори і зумовили коригування прогнозованих показників ", - цитується в повідомленні Кабміну перший віце-прем'єр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Нагадаємо, держбюджет-2017 побудований на прогнозі зростання ВВП 3% при інфляції 8,1%, тоді як Нацбанк України очікував збільшення ВВП на 2,8% при інфляції 9,1%. Через транспортної блокади Донбасу Нацбанк потім погіршив свій прогноз зростання економіки до 1,9%.

Повідомлялося, що, за даними Мінекономрозвитку, зростання ВВП в січні-березні орієнтовно прискорилося до 2,1-2,3% з 0,1%.

За оцінками Нацбанку, в I кварталі 2017 року зростання реального ВВП знизилося до 3% з 4,8% р/р у попередньому кварталі.

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році з 2,9% до 2% і трохи поліпшив його на 2018 рік – з 3% до 3,1%.

Державний комітет статистики скоригував зростання реального ВВП України в 2016 році з 2,2% до 2,3%.