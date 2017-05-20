Уряд планує залучити китайський кредит на будівництво мосту в Кременчуці

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Планується позичити 300 мільйонів доларів в китайському експортно-імпортному банку.

Уряд України привертає китайські інвестиції

Уряд України має намір залучити 300 млн доларів на будівництво мосту в Кременчуці.

"Через китайську компанію "Китайські дороги і мости" ми плануємо залучити 300 млн доларів кредиту від Ексімбанку Китаю для будівництва мосту в Кременчуці. А держкомпанія "Китайська залізниця" розглядає можливість інвестування в модернізацію і виробництво електричних локомотивів на виробничих площах ПАТ "Укрзалізниці", - розповів віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів за результатами за підсумками зустрічі з віце-прем'єром Державної ради Китаю Ма Каєм на форумі "Один пояс, один шлях" в Пекіні, повідомила прес-служба Кабміну.

Раніше повідомлялося, що участь у будівництві мосту прийме Китайська корпорація доріг і мостів (China Road and Bridge Corporation), яка також планує інвестувати кошти в реконструкцію Шулявського шляхопроводу в Києві.

Докладніше про конференції з міжнародного співробітництва в рамках концепції "Пояси і шляху", що відбулася в Пекіні 14-15 травня, а також про перспективи українсько-китайського співробітництва, читайте у статті Олексія Коваля "Замість батога і пряника — пояс і шлях" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".