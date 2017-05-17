Уряд планує підвищити мінімальний страховий стаж до 35 років

Громадянам, у яких немає 15 років офіційного трудового стажу, в 65 років будуть платити не пенсію, а соціальну допомогу від держави.

Уряд Гройсмана запропонував коридор виходу на пенсію в 60-65 років

, схвалений Кабінетом міністрів України, передбачає підвищення мінімального страхового стажу для отримання пенсії з 15 років до 25 років в 2018 році.

Згідно з урядовим проектом, у наступні десять років (2028 року) мінімальний страховий стаж для нарахування пенсії за віком буде підвищуватися на один рік, поки не досягне 35 років.

Якщо у 60-річного громадянина не буде необхідної тривалості страхового стажу, він має право вибрати - доопрацювати необхідну кількість років або придбати необхідну тривалість страхового стажу для призначення пенсії у віці від 60 до 63 років. Компенсувати можна буде до п'яти років відсутнього стажу.

Урядовий портал

Починаючи з 1 січня 2019 року, людям, у яких страховий стаж становить 15 років, пенсія за віком призначатиметься в 65 років.

Ті ж громадяни, у яких відсутній страховий стаж тривалістю 15 років, матимуть право на призначення державної соціальної допомоги по досягненні 65 років виходячи із сукупного доходу сім'ї.

Детальніше про пенсійну реформу в Україні читайте в матеріалі "Першочергова реформа. Яка доля чекає майбутніх пенсіонерів?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".