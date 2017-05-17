Уряд перенесе підвищення соцстандартів на 5% з грудня на жовтень

Мінімальні зарплати і пенсії зростуть на 5% не в грудні, а в жовтні.

Гройсман знайшов гроші на підвищення мінімалки Урядовий портал

ініціює перенесення другого етапу підвищення соцстандартів з 1 грудня на 1 жовтня 2017 року.

"Державним бюджетом передбачено підвищення соціальних стандартів з 1 грудня 2017 року. Ми порахували і побачили, що ми можемо зробити зміщення з 1 грудня на 1 жовтня 2017 року", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду, презентуючи проект пенсійної реформи.

Нагадаємо, що в Державному бюджеті України на 2017 рік зафіксовано підвищення прожиткового мінімуму та мінімального розміру пенсій двічі протягом року - з 1 травня 2017 року і з 1 грудня 2017 року.

Зокрема, з 1 травня мінімальна пенсія виросла до 1312 грн.