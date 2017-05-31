Уряд може погіршити прогноз ВВП України на 2017 рік з 3% до 1,8%

Інфляцію можуть відкоригувати з 8,1% до 11,2%.

Кабмін може переглянути прогноз ВВП та інфляції Василь Артюшенко, DT.UA Кабінет міністрів України може погіршити макропрогноз на 2017 рік і знизити оцінку зростання ВВП з 3% до 1,8%, а також збільшити оцінку інфляції (грудень до грудня) з 8,1% до 11,2%.

Відповідний проект постанови про корекції макропрогнозу внесений до порядку денного засідання Кабміну 31 травня.

Серед причин перегляду оцінки динаміки економіки називається припинення транспортного сполучення з неконтрольованими територіями на Донбасі, а також підвищення мінімальної зарплати.

Повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 2% у 2017 році.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз зростання ВВП України в 2017 році з 2,5% до 2%.

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році з 2,9% до 2% і трохи поліпшив його на 2018 рік – з 3% до 3,1%.