"Укрзалізниця" спростувала власну відповідь на депутатський запит про витрати в ОРДЛО

У компанії стверджують, що всі розрахунки з працівниками здійснюються виключно на підконтрольній уряду території.

«Укрзалізниця» відправила в ОРДЛО 2 тисячі вагонів лісу

Прес-службав понеділок, 29 травня, розповсюдила заяву із спростуванням оприлюдненої народногим депутатом від "Самопомочі" Вікторією Войцицькою інформації про фінансування компанією об'єктів на окупованій території.

"Інформація в ЗМІ, що Укрзалізниця витратила на підтримку своїх структур на окупованих територіях в 2016 році понад 680 млн грн - необ'єктивна. З відповіді підприємства народному депутату України зроблені суб'єктивні висновки", – підкреслили в ПАТ.

У компанії стверджують, що її дії щодо погашення заборгованості по зарплаті перед співробітниками "Донецької залізниці" були узгоджені з Міністерством інфраструктури України, СБУ, Міністерством з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

"Зарплата виплачувалася працівникам, які оформили трудові відносини з регіональною філією, в тому числі і шляхом переказу з ДП "Донецька залізниця". Апарат управління регіонального філіалу розташований у місті Лиман, на підконтрольній українській владі території. Фінансові операції здійснювалися на підконтрольній українській владі території, в тому числі через банки, які працюють тут. Ніяких фінансових відносин із так званими "ДНР" або "ЛНР" регіональна філія "Донецька залізниця" не має", – сказано в заяві.

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Народний депутат Вікторія Войцицкая опублікувала DT.UA матеріал, написаний на підставі відповіді ПАТ "Укрзалізниця" на її депутатський запит про роботу на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Згідно з наданими документами, в 2016 "Укрзалізниця" витратила в ОРДЛО 681 мільйон 238 тисяч гривень.

Згідно з висновками Войцицкой, компанія не тільки забезпечує безкоштовне функціонування залізниці на окупованих територіях, але і перевозить вантажі, за допомогою яких бойовики вбивають українських бійців.

"Про ешелони з боєприпасами, які заходять з боку РФ, не писав тільки ледачий — інфраструктуру для їх доставки до лінії фронту люб'язно оплачує український громадянин. Більше того, статистика перевезень, надана УЗ, свідчить, що тільки в 2016 р. з нашої сторони на НКТ зайшло понад 2 тис. вагонів лісу. Хто контролював, використовується ця деревина для шахт або ж для бліндажів, з яких стріляють по нашим солдатам?", – задається питанням депутат.

Докладніше читайте в матеріалі Романа Іванченка та Вікторії Войцицкой "Чого нам коштує співпраця з терористами" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".