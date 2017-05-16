"Укрпошта" відновила прийом платежів за комуналку без комісій

Підприємство відновило співпрацю з ГІОЦ.

Комуналку через «Укрпошту» знову можна платити без комісії Андрій Товстиженко, DT.UA ПАП "Укрпошта" відновило прийом комунальних платежів на рахунки київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр", повідомляє прес-служба компанії.

"Укрпошта" відновила співпрацю з київським комунальним підприємством "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (ГІОЦ) та приймає оплату всіх комунальних платежів в місті Києві", - йдеться в повідомленні.

Відтепер кияни можуть оплачувати всі комунальні послуги у відділеннях "Укрпошти" без комісії. Для зручності клієнтів компанія буде приймати квитанції на оплату без перерв на обід.

Нагадаємо, що в січні "Укрпошта" тимчасово призупиняє прийом комунальних платежів на рахунки ГІОЦ з-за збитковості даної послуги.

Повідомлялося, що "Укрпошта" з 24 березня ввела нові тарифи на універсальні поштові послуги, підвищивши їх на 49,4%.