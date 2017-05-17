"Укрнафта" направила до ГФС пропозиції по погашенню податкового боргу

Компанія готова повернути борг виключно за рахунок операційної діяльності.

"Укрнафта" хоче оздоровитися за рахунок податкового боргу РИА Новости Украина ПАТ "Укрнафта" направила в Державну фіскальну службу оновлений план досудової санації, який передбачає погашення податкового боргу виключно за рахунок надходжень від операційної діяльності, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з оновленим планом, податковий борг пропонується розстрочити з сплатою протягом 3 років (половина – до кінця 2018 року, решта – протягом наступних двох років).

"При цьому компанія ініціює розгляд питання про списання податкового боргу в частині штрафних санкцій та пені, враховуючи тривале існування проблеми заборгованості перед "Укрнафтою" з боку державних компаній НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укртрансгаз", за 2 млрд куб. м. природного газу 2006 року видобутку. Необхідною умовою проведення фінансового оздоровлення є також продовження Держгеонадр усіх діючих ліцензій "Укрнафти", - відзначають в компанії.

В "Укрнафті" вказують на важливість узгодження плану ГФС, оскільки до цього відомства відноситься більше половини кредиторської заборгованості компанії.

Повідомлялося, що "Укрнафти", яка є найбільшим боржником за податками, можуть списати борги. Так, наприкінці січня вищий адміністративний суд України залишив у силі рішення суду нижчої інстанції, який зобов'язав ГФС прийняти 2,061 млрд куб м газу 2006 року видобутку в якості податкової застави від "Укрнафти". При цьому цей об'єм газу оцінили в 13,607 млрд грн.

Крім того, Національне антикорупційне бюро з вересня 2016 року веде розслідування щодо дебіторської заборгованості компанії "Укрнафта" у розмірі 7,745 млрд грн, яка була сформована низкою приватних компаній у 2015 році за договорами про продаж нафти.

Детальніше про долю "Укрнафти" і розслідуванні прокуратури щодо глави "Нафтогазу" читайте в статті Сергія Куюна "Злочин і покарання за Черчиллю" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".