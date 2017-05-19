Українську авіакомпанію внесли у "чорний список" ЄС

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Авіалінії компанії "Урга" не відповідають міжнародним стандартам безпеки.

Авіакомпанії «Урга» заборонили літати в Європі DT.UA Європейська Комісія внесла в список авіаліній, які не відповідають міжнародним стандартам безпеки і яким заборонена діяльність всередині ЄС українську авіакомпанію "Урга" (Кропивницький).

Згідно з прес-релізом Єврокомісії, компанія внесена до списку в зв'язку з неусунення недоліками щодо безпеки, які були виявлені Європейським агентством з авіаційної безпеки (EASA).

Зазначається, що після оновлення "чорного списку" 181 авіакомпанії заборонені польоти в ЄС.

Авіакомпанія "Урга" заснована в 1993 році. З грудня 1994 р. включена в список офіційних перевізників ООН. Забезпечує послуги авіаперевезень пасажирів, багажу та вантажів у миротворчих місіях ООН. Флот авіакомпанії включає 17 повітряних суден.

"Урга" в 2016 році збільшила чистий прибуток в 2,2 рази в порівнянні з 2015 роком – до 27,088 млн грн.

Нагадаємо, що держпідприємство "Антонов" виграло в турецькому суді судову тяжбу з Головним управлінням аеропортів Туреччини щодо інциденту зі українським вантажним Ан-124-100 "Руслан", який зіткнувся при зльоті зі зграєю птахів в аеропорту Анкари в березні 2008 року.