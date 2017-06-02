Український метзавод вирішив закрити представництво в Москві

Ліквідація представництва пояснюють його економічною недоцільністю.
Наголошується, що представництво буде закрито в зв'язку з економічною недоцільністю його подальшої діяльності.
Раніше представництво виконувало функції представлення та захисту комерційних інтересів підприємства на російському ринку.
В 2016 році порівняно з 2015 роком "Дніпроспецсталь" скоротила збиток на 42,9%, або на 302,9 млн грн до 403,651 млн грн, скоротивши чистий дохід на 7,9%, або на 538,334 млн грн до 6,319 млрд грн.
В 2016 році порівняно з 2015 роком завод знизив виробництво сталі на 3% до 237,033 тис. тонн.
Нагадаємо, в січні-травні 2017 р. українські металургійні підприємства скоротили виплавку вуглецевої сталі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 17,7%, до 8,7 млн т.
Кабінет Міністрів розробить варіанти державної підтримки гірничо-металургійного комплексу.Українські новини