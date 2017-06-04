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Український експорт до країн ЄС в першому кварталі нинішнього року виріс майже на 25%

4 червня в 12:42

Окрім країн ЄС, імпорт з України активно нарощують Індія, Росія, Туреччина, Іран, Єгипет, США та Ізраїль.

Украина ЕС флаги
Україна нарощує обсяги експорту в ЄС
Василь Артюшенко, DT.UA
За підсумками першого кварталу нинішнього року, український експорт до країни ЄС виріс на 782,3 млн доларів (+24,5%) порівняно з аналогічним періодом 2016 року. Про це у своїй статті для DT.UA пише Юлія Самаєва.

Автор вказує, що крім країн ЄС, до групи торгових партнерів, які нарощують імпорт українських товарів, увійшли також: Індія (на 353,8 млн дол.), Росія (на 284,6 млн.), Туреччина (на 177,7 млн), Іран (146,2 млн), Єгипет (на 136,0 млн), США (на 125,4 млн) та Ізраїль (на 106,1 млн).

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Раніше повідомлялося, що за даними офіційної статистики, український аграрний експорт протягом січня-березня поточного року збільшився на 38,6% і склав $ 4,56 млрд, що на $ 1,26 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Детальніше про здобутки та проблеми українських експортерів читайте в статті Юлії Самаєвої "Дійти до полиці. Чому 28-відсоткове зростання експорту — дуже скромний показник" у тижневику "Дзеркало тижня. України".

За матеріалами: DT.UA
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Теги експорт Ізраїль США
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