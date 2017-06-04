Український експорт до країн ЄС в першому кварталі нинішнього року виріс майже на 25%

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Окрім країн ЄС, імпорт з України активно нарощують Індія, Росія, Туреччина, Іран, Єгипет, США та Ізраїль.

Україна нарощує обсяги експорту в ЄС Василь Артюшенко, DT.UA

За підсумками першого кварталу нинішнього року, український експорт до країни ЄС виріс на 782,3 млн доларів (+24,5%) порівняно з аналогічним періодом 2016 року. Про це у своїй статті дляпише Юлія Самаєва.

Автор вказує, що крім країн ЄС, до групи торгових партнерів, які нарощують імпорт українських товарів, увійшли також: Індія (на 353,8 млн дол.), Росія (на 284,6 млн.), Туреччина (на 177,7 млн), Іран (146,2 млн), Єгипет (на 136,0 млн), США (на 125,4 млн) та Ізраїль (на 106,1 млн).

Раніше повідомлялося, що за даними офіційної статистики, український аграрний експорт протягом січня-березня поточного року збільшився на 38,6% і склав $ 4,56 млрд, що на $ 1,26 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Детальніше про здобутки та проблеми українських експортерів читайте в статті Юлії Самаєвої "Дійти до полиці. Чому 28-відсоткове зростання експорту — дуже скромний показник" у тижневику "Дзеркало тижня. України".