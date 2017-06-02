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Українським банкам заборонили обслуговувати російські компанії з санкційного списку

2 червня в 18:02

З 3 липня банкам заборонено виконувати розрахункові операції таких клієнтів.

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Банківські операції з російськими банками під забороною
Нацбанк України / Flickr
Нацбанк затвердив порядок виконання банками рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних санкцій відносно ряду російських компаній, включаючи російські соцмережі "ВКонтакте" і "Однокласники", ресурси Yandex, Mail.ru та бухгалтерську програму 1С. Про це з посиланням на постанову регулятора №46 повідомляє УНІАН.

Наголошується, що з 3 червня банкам заборонено виконувати розрахункові операції клієнтів, зазначених у санкционных списках, які є ініціаторами перекладу і до яких застосовані санкції щодо призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Крім того, забороняється ініціювати переказ коштів на рахунки осіб, зазначених у санкционных списках, до яких застосовані санкції щодо призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, або на власні рахунки банку, відкриті в організаціях, в яких були застосовані такі санкції.

Винятки стосуються переказів грошових коштів за операціями, які здійснюються для збільшення статутного капіталу банків України.

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Нагадаємо, що президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна" і ТОВ "ВКонтакте".

 

 

 

За матеріалами: УНІАН
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