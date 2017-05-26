Українське держпідприємство відсудило $ 45 млн у офшорної компанії

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Рішення суду є остаточним, обов'язковим і підлягає виконанню.

ДПЗКУ виграла справу в Міжнародному арбітражному суді Agronews "Державна продовольчо-зернова корпорація України" домоглася повернення $ 44,8 млн заборгованості c кіпрської Lirtavis Enterprises Limited за поставлені в 2014 році зернові, повідомляє прес-служба відомства.

"ДПЗКУ отримала рішення апеляційної інстанції Міжнародного арбітражного суду згідно з регламентом Міжнародної асоціації торгівлі зерном і кормами (GAFTA) в м. Лондон про стягнення з кіпрської компанії Lirtavis Enterprises Limited заборгованості в розмірі $ 44,8 млн за поставлені ще в 2014 році зернові", - йдеться в повідомленні.

За словами директора юридичного департаменту ДПЗКУ Тетяни Ларіної, протягом останніх двох років компанія робила всі можливі заходи, передбачені міжнародним правом, щоб повернути $ 132 млн заборгованості за зовнішньоекономічними контрактами минулих періодів.

"Зокрема, заборгованість Lirtavis Enterprises Limited згідно з одним з таких контрактів склала $ 44,8 млн. З метою стягнення всієї суми боргу ми звернулися з відповідними позовними заявами в Міжнародний арбітражний суд при GAFTA. Виробництво по чотирьох справах в арбітражі GAFTA почалися в січні 2015 року і тривали до травня 2017 року", - пояснила вона.

Ларіна повідомила, що після винесення рішень про задоволення позовних вимог ДПЗКУ компанія Lirtavis Enterprises Limited подала апеляційні скарги на суму понад $ 25 млн по всіх справах, які були об'єднані в єдине арбітражне виробництво.

"В результаті обміну численними письмовими поясненнями та документами, а також проведення усних слухань у Лондоні, колегія з п'яти арбітрів GAFTA прийняла рішення відмовити у задоволенні апеляційної скарги Lirtavis Enterprises Limited та стягнути на користь ДПЗКУ всю суму заборгованості, а також 4% річних і суму всіх арбітражних витрат у справі", - йдеться в повідомленні.

Згідно п. 12.6 Арбітражних правил № 125 GAFTA і законодавства Англії рішення апеляційної колегії арбітражного суду є остаточним, обов'язковим і підлягає виконанню.

Нагадаємо, ДПЗКУ стала одним з найбільших одержувачів відшкодувань НДУ у квітні.

Повідомлялося, чтоКабмин виключив ДПЗКУ зі списку підлягають приватизації державних підприємств.