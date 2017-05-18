Українці тримають готівкою 41% доходів держбюджету – НБУ

Ці кошти повноцінно не працюють.

У країні велика частина готівки зберігається «під подушкою»

"Сьогодні готівка поза банками в Україні становить 304,2 млрд грн, а це майже 41% від усіх доходів Державного бюджету на 2017 рік. І ці кошти у готівковій формі не повноцінно працюють на економіку нашої країни", - цитує прес-служба в. о. голови Нацбанку Якова Смолія.

За його словами, розвиток безготівкової економіки дозволить скоротити витрати на обслуговування грошового обігу та виготовлення грошей.

"Так, за нашими оцінками, витрати на забезпечення грошового обороту лише у минулому році коштували нашій країні 1,3 млрд грн", - сказав Смолій.

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Національний банк України з січня 2017 року знизила граничну суму розрахунків готівкою з участю фізичних осіб з 150 тис. грн до 50 тис. грн.

Нагадаємо, що за підрахунками Мінекономрозвитку, в I півріччі 2016 року рівень тіньової економіки становив 38% від офіційного ВВП, що на 4 процентних пункту менше порівняно з показником відповідного періоду 2015 року.