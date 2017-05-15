Україна збільшила запаси газу в ПСГ майже на 1 млрд кубометрів після завершення опалювального сезону

У період з 1 по 13 травня Україна закачала у ПСГ 617,28 млн кубометрів газу.

Україна вже нарощує запаси газу у своїх підземних сховищах utg.ua

Після закінчення опалювального сезону 2016-2017 років Україна поповнила запаси природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) майже на 1 млрд кубометрів.

Згідно з оперативними даними ПАТ "Укртрансгаз", з 22 березня, коли були зафіксовані найменші запаси газу в ПСГ в цьому році, по 13 травня, сховища поповнилися на 11,8% (на 952,64 млн куб. м) – з 8 млрд 100,43 млн куб. м. до 9 млрд 53,07 млн куб. м.

Відзначається, що в період з 1 по 13 травня Україна закачала до ПСГ 617,28 млн куб. м газу.

Станом на 13 травня 2017 року імпорт газу в добовому режимі склав 35,372 млн куб. м (Словаччина – 31,661 млн куб. м, Угорщина – 1,583 млн куб. м, Польща – 2,128 млн куб. м). Імпорт палива за 1-13 травня склав 454,5 млн куб. м.

В той же час, 13 травня видобуток газу в Україні склав 56,986 млн. куб. м. ("Укргазвидобування" – 41,81 млн куб. м, "Укрнафта" – 3,275 млн куб. м, інші компанії – 11,901 млн куб. м). В цілому внутрішній видобуток за 1-13 травня склав 741,7 млн куб. м.

Транзит газу через ГТС України в період з 1 по 13 травня склав 3 млрд 241,9 млн куб. м, або в середньому 249,4 млн куб. м на добу.

Раніше Алла Єрьоменко в своїй статті для DT.UA писала, що порівняння обсягів спожитого газу в опалювальні сезони 2012-2013 рр. та 2016-2017 рр. дозволяє стверджувати, що споживання газу в цілому скоротилося майже на 16,5 млрд куб. м.