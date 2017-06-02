Україна за п'ять місяців збільшила транзит газу на 21,8%

За підсумками травня транзит газу збільшився на 19,4%.
Згідно з даними "Укртрансгазу", у тому числі транзит газу через Україну в Європу за п'ять місяців склав 37 млрд 33,9 млн куб. м, Молдову – 1 млрд 221,4 млн куб. м.
За підсумками травня-2017 транзит газу збільшився на 19,4% (на 1 млрд 256,9 млн куб. м) порівняно з аналогічним місяцем 2016 року – до 7 млрд 725,3 млн куб. м. У тому числі транзит газу через Україну в Європу в минулому місяці склав 7 млрд 646,1 млн куб. м, Молдову – 79,2 млн куб. м.
Нагадаємо, у квітні через українську газотранспортну систему для європейських споживачів було транспортовано 7,3 млрд кубічних метрів блакитного палива, що на 31,5% більше торішніх показників.
За оцінками експертів проекту "Енергетичної стратегії України до 2035 року", немає впевненості в тому, що Росія продовжить транзит свого газу через газотранспортну систему України після 2019 року.Інтерфакс-Україна