Україна ввела мито на російські шоколадні вироби на 5 років

Ставка антидемпінгового мита складе 31,33%.
Наголошується, що ставка антидемпінгового мита складе 31,33%. Рішення комісії набуде чинності через 30 днів після опублікування.
Комісія встановила наявність у 2013-2015 році демпінгового імпорту шоколаду та кондитерських виробів з вмістом какао з Росії. За цей період погіршилися соціально-економічні показники українських кондитерів. Зокрема, на 7,63% скоротилися обсяги виробництва шоколадних виробів, продажу на внутрішньому ринку – на 20,85%, рентабельність реалізації в Україні впала на 26,42%, скоротилося використання виробничих потужностей на 6,07%, збільшились запаси продукції на складах (23,77%), скоротилася кількість працівників, задіяних у виробництві шоколадних виробів (на 11,06%).
Нагадаємо, 18 травня Кабмін схвалив законопроект щодо обнулення мит на ввезення мінеральних добрив.
Повідомлялося, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі припинила дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росії до 1 липня поточного року.
Також повідомлялося, що Україна заплатила Росії 74 млн доларів за добрива КАС в 2014-2016.Інтерфакс-Україна