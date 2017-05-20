Топ Новини
<
>

Україна ввела мито на російські шоколадні вироби на 5 років

20 травня в 11:47

Ставка антидемпінгового мита складе 31,33%.

Конфеты шоколад
Україна ввела антидемпінгове мито в 31,33% на російський шоколад
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про застосування строком на 5 років антидемпінгового мита щодо шоколадних виробів з Росії, йдеться в оприлюдненому рішенні в газеті "Урядовий кур'єр".

Наголошується, що ставка антидемпінгового мита складе 31,33%. Рішення комісії набуде чинності через 30 днів після опублікування.

Комісія встановила наявність у 2013-2015 році демпінгового імпорту шоколаду та кондитерських виробів з вмістом какао з Росії. За цей період погіршилися соціально-економічні показники українських кондитерів. Зокрема, на 7,63% скоротилися обсяги виробництва шоколадних виробів, продажу на внутрішньому ринку – на 20,85%, рентабельність реалізації в Україні впала на 26,42%, скоротилося використання виробничих потужностей на 6,07%, збільшились запаси продукції на складах (23,77%), скоротилася кількість працівників, задіяних у виробництві шоколадних виробів (на 11,06%).

Читайте також: Плани РФ обнулити мито на експорт нафти не зіграють на руку країнам ЄАЕС – Bloomberg

Нагадаємо, 18 травня Кабмін схвалив законопроект щодо обнулення мит на ввезення мінеральних добрив.

Повідомлялося, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі припинила дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росії до 1 липня поточного року.

Також повідомлялося, що Україна заплатила Росії 74 млн доларів за добрива КАС в 2014-2016.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...