Україна відновила дію антидемпінгових мит на добрива з РФ - МЕРТ

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Мито буде застосовуватися до всіх виробників карбаміду і КАС.

Добриво з РФ може подорожчати на 30% Коммерсантъ

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 18 травня вирішила ввести в дію антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив (карбаміду і карбамідно-аміачної суміші) походженням з Російської Федерації, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

"Мито в розмірі 31,84% буде застосовуватися до всіх виробників карбаміду та КАС походженням з РФ. Рішення вступає в силу на другий день після публікації повідомлення в "Урядовому кур'єрі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 травня Кабмін схвалив законопроект щодо обнулення мит на ввезення мінеральних добрив.

Повідомлялося, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі припинила дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росії до 1 липня поточного року.

Також повідомлялося, що Україна заплатила Росії 74 млн доларів за добрива КАС в 2014-2016.