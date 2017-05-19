Україна відновила дію антидемпінгових мит на добрива з РФ - МЕРТ

Мито буде застосовуватися до всіх виробників карбаміду і КАС.
"Мито в розмірі 31,84% буде застосовуватися до всіх виробників карбаміду та КАС походженням з РФ. Рішення вступає в силу на другий день після публікації повідомлення в "Урядовому кур'єрі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18 травня Кабмін схвалив законопроект щодо обнулення мит на ввезення мінеральних добрив.
Повідомлялося, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі припинила дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росії до 1 липня поточного року.
Також повідомлялося, що Україна заплатила Росії 74 млн доларів за добрива КАС в 2014-2016.
DT.UA