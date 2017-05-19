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Україна відновила дію антидемпінгових мит на добрива з РФ - МЕРТ

19 травня в 14:14

Мито буде застосовуватися до всіх виробників карбаміду і КАС.

удобрения
Добриво з РФ може подорожчати на 30%
Коммерсантъ
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 18 травня вирішила ввести в дію антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив (карбаміду і карбамідно-аміачної суміші) походженням з Російської Федерації, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

"Мито в розмірі 31,84% буде застосовуватися до всіх виробників карбаміду та КАС походженням з РФ. Рішення вступає в силу на другий день після публікації повідомлення в "Урядовому кур'єрі", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 18 травня Кабмін схвалив законопроект щодо обнулення мит на ввезення мінеральних добрив.

Повідомлялося, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі припинила дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росії до 1 липня поточного року.

Також повідомлялося, що Україна заплатила Росії 74 млн доларів за добрива КАС в 2014-2016.

 

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія ввезення мито
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