Україна сумнівається в збереженні транзиту російського газу після 2019 року – проект Енергостратегії

Немає документальних підтверджень продовження транзиту російського газу через територію України.

Малоймовірне збереження транзиту російського газу

Впевненості в тому, що Росія продовжить транзит свого газу через газотранспортну систему (ГТС) України після 2019 року на сьогоднішній день немає, констатується в проекті "Енергетичної стратегії України до 2035 року".

"Існує велика ймовірність, що до 2019 року включно обсяг транзиту російського газу збережеться в діапазоні 50-80 млрд куб. м. Разом з тим, на даний момент немає документальних підтверджень щодо продовження транзиту російського газу через територію України після 2019 року", - йдеться в документі.

Автори документа нагадують, що Росія поступово реалізує проекти альтернативних маршрутів транспортування газу в Європу (розширення "Північного потоку", збільшення доступу до потужностей OPAL, будівництво "Турецького потоку").

"Оновлений Меморандум між Україною та ЄС про взаєморозуміння при співпраці в енергетичній галузі від 24 листопада 2016 року закріплює стратегічну роль України як країни-транзитера, однак, в цілому, стратегія ЄС вже не орієнтована на потенціал України, як найбільш важливого енергокомунікаційної ланки на сході, оскільки інтереси окремих, більш впливових країн-членів беруть верх над спільно визначеними пріоритетами", - зазначено в проекті Енергостратегії.

На думку авторів документа, Україні необхідно трансформувати свою газотранспортну інфраструктуру для більш активної інтеграції з європейською, залучення в систему безпеки поставок центральної Європи.

В проекті Енергостратегії також зазначено, що Україна ставить перед собою мету перенести точку прийому-передачі транзитних обсягів газу із західного на східний кордон. Цієї мети планується досягти шляхом переговорного процесу у тристоронньому форматі Україна-ЄС-РФ.

Повідомлялося, що "Газпром" продовжить транзитні поставки газу в Європу через територію України після того, як в 2020 році закінчиться термін дії договору про транзит, але обсяги при цьому значно скоротяться.

Нагадаємо, що 24 квітня європейські енергетичні компанії Engie (французька), OMV (австрійська), Royal Dutch Shell (англо-голландська), Uniper і Wintershall (обидві - німецькі) підписали договір з "Газпромом", згідно з яким профінансують "Північний потік - 2" в обсязі 50% від його вартості.

Також повідомлялося, що в травні "Газпром" почав прокладати першу з двох ниток газопроводу "Турецький потік".