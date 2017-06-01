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Україна стягнула перші суми з "Газпрому" - Петренко

1 червня в 16:19

Напрацьований механізм стягнення коштів та майна з "Газпрому".

Газпром, Gazprom
Київ буде домагатися арешту майна "Газпрому" в інших країнах
Міністр юстиції України Павло Петренко повідомляє про стягнення перших сум з ВАТ "Газпром" (РФ) по штрафах, накладеним Антимонопольним комітетом і найближчим часом обіцяє надати цю інформацію в конкретних цифрах.

"Вже стягнуто перші суми з "Газпрому" на території України. Дуже скоро ми покажемо цей результат в цифрах", - сказав Петренко журналістам у четвер.

"Ми напрацювали механізм стягнення коштів та іншого майна цієї компанії, в тому числі через механізми правової допомоги і співробітництва з іншими країнами", - розповів глава відомства.

Він повідомив, що "вже зараз заарештовано визначене майно "Газпрому", яке знаходиться на території України – про це повідомив сам "Газпром". "Мова йде про акції компанії, де вони є акціонерами. Ці компанії працюючі, які мають грошові потоки і виплачують дивіденди", - повідомив Петренко.

Він зазначив, що Київ буде домагатися арешту майна "Газпрому" в інших країнах для стягнення штрафу АМКУ.

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Нагадаємо, 22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму 85,966 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. При цьому "Газпром" повинен був сплатити штраф до 4 травня 2016 року. Дане рішення декілька разів було підтверджено українськими судами.

У жовтні 2016 року, АМКУ подав позов до Господарського суду Києва про примусове стягнення штрафу та пені. 5 грудня суд задовольнив позов АМКУ і стягнув з "Газпрому" 172 млрд грн.

16 травня Вищий господарський суд України відхилив касацію ПАТ "Газпром" на рішення про стягнення з компанії штрафу та пені на 172 млрд грн за зловживання монопольним становищем.

 

 

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги газ Газпром штраф суд АМКУ
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