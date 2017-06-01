Україна стягнула перші суми з "Газпрому" - Петренко

Напрацьований механізм стягнення коштів та майна з "Газпрому".

Київ буде домагатися арешту майна "Газпрому" в інших країнах

Міністр юстиції України Павло Петренко повідомляє про стягнення перших сум з ВАТ "Газпром" (РФ) по штрафах, накладеним Антимонопольним комітетом і найближчим часом обіцяє надати цю інформацію в конкретних цифрах.

"Вже стягнуто перші суми з "Газпрому" на території України. Дуже скоро ми покажемо цей результат в цифрах", - сказав Петренко журналістам у четвер.

"Ми напрацювали механізм стягнення коштів та іншого майна цієї компанії, в тому числі через механізми правової допомоги і співробітництва з іншими країнами", - розповів глава відомства.

Він повідомив, що "вже зараз заарештовано визначене майно "Газпрому", яке знаходиться на території України – про це повідомив сам "Газпром". "Мова йде про акції компанії, де вони є акціонерами. Ці компанії працюючі, які мають грошові потоки і виплачують дивіденди", - повідомив Петренко.

Він зазначив, що Київ буде домагатися арешту майна "Газпрому" в інших країнах для стягнення штрафу АМКУ.

Нагадаємо, 22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму 85,966 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. При цьому "Газпром" повинен був сплатити штраф до 4 травня 2016 року. Дане рішення декілька разів було підтверджено українськими судами.

У жовтні 2016 року, АМКУ подав позов до Господарського суду Києва про примусове стягнення штрафу та пені. 5 грудня суд задовольнив позов АМКУ і стягнув з "Газпрому" 172 млрд грн.

16 травня Вищий господарський суд України відхилив касацію ПАТ "Газпром" на рішення про стягнення з компанії штрафу та пені на 172 млрд грн за зловживання монопольним становищем.