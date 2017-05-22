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Україна приєдналася до глобального реєстру бенефіціарів

22 травня в 16:34

Створення такого реєстру сприятиме боротьбі з корупцією.

бизнес
Боротьба з корупцією триває
Міністерство юстиції України, Державне агентство з питань електронного урядування, український офіс Transparency International і глобальна ініціатива OpenOwnership підписали меморандум про співпрацю, як повідомила прес-служба Міністерства юстиції.

"Реалізація цього документу забезпечить передачу даних про реальних власників українського бізнесу, яка розміщена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, до глобального реєстру бенефіціарних власників компаній", - йдеться в повідомленні.

"Я дуже радий, що Україна першою серед європейських країн підписала меморандум про приєднання до глобального реєстру бенефіціарів. Ми будемо першою країною, яка імплементує наші інформаційні ресурси і наш реєстр бізнесу до цього глобального реєстру", - зазначив Міністр юстиції Павло Петренко.

На його переконання, створення такого реєстру завдасть відчутного удару по корупції у світовому масштабі.

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Заява Нацбанку про значну кількість кредитів, виданих "Приватбанку" пов'язаним особам, не знайшла підтвердження, що дає колишнім власникам банку підстави для оскарження рішення держави про його націоналізацію в судовому порядку.

За матеріалами: DT.UA
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Теги реєстр бізнес корупція
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