Україна приєдналася до глобального реєстру бенефіціарів

Створення такого реєстру сприятиме боротьбі з корупцією.

Боротьба з корупцією триває Міністерство юстиції України, Державне агентство з питань електронного урядування, український офіс Transparency International і глобальна ініціатива OpenOwnership підписали меморандум про співпрацю, як повідомила прес-служба Міністерства юстиції.

"Реалізація цього документу забезпечить передачу даних про реальних власників українського бізнесу, яка розміщена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, до глобального реєстру бенефіціарних власників компаній", - йдеться в повідомленні.

"Я дуже радий, що Україна першою серед європейських країн підписала меморандум про приєднання до глобального реєстру бенефіціарів. Ми будемо першою країною, яка імплементує наші інформаційні ресурси і наш реєстр бізнесу до цього глобального реєстру", - зазначив Міністр юстиції Павло Петренко.

На його переконання, створення такого реєстру завдасть відчутного удару по корупції у світовому масштабі.

Заява Нацбанку про значну кількість кредитів, виданих "Приватбанку" пов'язаним особам, не знайшла підтвердження, що дає колишнім власникам банку підстави для оскарження рішення держави про його націоналізацію в судовому порядку.