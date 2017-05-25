Україна повністю відмовиться від антрациту в 2019 році – міністр енергетики

Антрацит замінять вугіллям газової групи.

Україна перейде на вугілля газової групи phb.cz /Depositphotos

Повністю відмовитися від антрациту, який використовують на ТЕС, Україна зможе в 2019 році.

"Антрацитова група повністю заміщається газовою групою вугілля. Тобто, ми плануємо, що в 2019 році будемо повністю незалежні від антрацитів. Зрозуміло, концепція спрямована на власний видобуток газового вугілля", - сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик на засіданні уряду 24 травня, пише "Економічна правда".

"Наша мета - збільшення видобутку вугілля з одночасним перекладом шахт на повністю самоокупний період, а також вирішення екологічних і соціальних проблем. Сьогодні всі без винятку шахти збиткові", - додав Насалик.

Він зазначив, що в цьому році Україна використовує 7 млн тонн антрацитового вугілля - замість 10,6 млн тонн у 2016 році.

Раніше повідомлялося, що понад 90 шахт на території України, під контролем центральної влади залишилося лише 35 шахт, причому жодна з них не видобуває антрацитове вугілля.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявляв, що Україна поки не планує імпортувати вугілля з Росії. Хоча такий варіант повністю не заперечується - закупівлі можливі у випадку, якщо його ціна буде найменшою на ринку.

В 2016 році Україна імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на суму $ 1 млрд 467,091 млн. Основна частка імпортованого вугілля була поставлена з РФ ($ 906, 298 млн).