Україна подасть апеляцію на рішення суду щодо "боргу Януковича" 10 червня - Данилюк

РФ через суд вимагає від України виплатити 3 млрд доларів за облігаціями, розміщеними в 2013 році.

Стало відомо, коли Україна подасть апеляцію на рішення лондонського суду щодо "боргу Януковича" Колаж ZN.UA

Українська сторона подасть апеляцію напроти України щодо єврооблігацій на суму в три мільярди доларів 10 червня, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

Як повідомляють "Українські новини", про це глава Мінфіну повідомив в кулуарах конференції Free Market Road Show Kyiv 2017.

Нагадаємо, Високий суд Лондона 29 березня схвалив прискорений розгляд позову Росії до України за євробондами на 3 млрд доларів. Суддя відкинув всі аргументи української сторони, в тому числі - зняв з РФ звинувачення у політичному тиску на Україну.

На початку 2016 року Росія подала проти України позов до Високого суду Лондона з вимогою виплатити 3,137 мільярдів доларів за облігаціями, розміщеними в 2013 році, а в липні зажадала винесення рішення по позову в прискореному порядку.

Позиція, яку зайняв український Мінфін, — судиться і програти, на даний момент найбільш вигідною для країни з економічної точки зору. І єдиний, хто зможе змусити Україну виплатити 3 млрд доларів, — це МВФ. Однак у вересні Рада директорів МВФ визнала добросовісною позицію України щодо боргу перед Росією на 3 млрд доларів.

Детальніше про перспективи розгляду щодо "боргу Януковича" у Високому суді Лондона читайте в статті Юлії Самаєвої "Виграшна поразка" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".