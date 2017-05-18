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Україна подасть апеляцію на рішення суду щодо "боргу Януковича" 10 червня - Данилюк

18 травня в 19:04

РФ через суд вимагає від України виплатити 3 млрд доларів за облігаціями, розміщеними в 2013 році.

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Стало відомо, коли Україна подасть апеляцію на рішення лондонського суду щодо "боргу Януковича"
Колаж ZN.UA
Українська сторона подасть апеляцію на рішення Високого суду Лондона за позовом РФ проти України щодо єврооблігацій на суму в три мільярди доларів 10 червня, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

Як повідомляють "Українські новини", про це глава Мінфіну повідомив в кулуарах конференції Free Market Road Show Kyiv 2017.

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Нагадаємо, Високий суд Лондона 29 березня схвалив прискорений розгляд позову Росії до України за євробондами на 3 млрд доларів. Суддя відкинув всі аргументи української сторони, в тому числі - зняв з РФ звинувачення у політичному тиску на Україну.

На початку 2016 року Росія подала проти України позов до Високого суду Лондона з вимогою виплатити 3,137 мільярдів доларів за облігаціями, розміщеними в 2013 році, а в липні зажадала винесення рішення по позову в прискореному порядку.

Позиція, яку зайняв український Мінфін, — судиться і програти, на даний момент найбільш вигідною для країни з економічної точки зору. І єдиний, хто зможе змусити Україну виплатити 3 млрд доларів, — це МВФ. Однак у вересні Рада директорів МВФ визнала добросовісною позицію України щодо боргу перед Росією на 3 млрд доларів.

Детальніше про перспективи розгляду щодо "боргу Януковича" у Високому суді Лондона читайте в статті Юлії Самаєвої "Виграшна поразка" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Економічна правда
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Теги Україна Лондон Росія
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