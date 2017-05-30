Україна підтвердила консультації з РФ в рамках СОТ

Консультації з урядом України будуть стосуватися російських товарів, зокрема книг, риби, винно-горілчаних виробів і т. д.

РФ готується до нового позову проти України stroymart.com.ua

(СОТ), говориться в повідомленні Мінекономрозвитку України.

Україна заявила про готовність провести ініційовані Росією консультації в рамках торгового спору у Світовій організації торгівлі

"29 травня 2017 року Україна прийняла запит про готовність до проведення зазначених консультацій, діючи у відповідності з нормами, принципами та зобов'язань, що взяті нею при вступі до СОТ", – зазначається в релізі.

МЕРТ нагадує, що 19 травня Україна отримала офіційну вимогу від Росії на проведення консультацій у рамках механізму врегулювання суперечок СОТ у зв'язку з, як заявлено РФ, "постійною практикою торгових обмежень".

"Російська Федерація застосовує практику постійних обмежень законних прав і інтересів України, зокрема, продовжуючи ведення цілеспрямованої торгової агресії проти України. Вимога Росії про проведення консультацій у рамках СОТ - є черговим кроком економічного, торговельного та правового тиску на Україну", – зазначають в українському відомстві.

МЕРТ вказує, що з метою забезпечення захисту прав та інтересів України спільно з іншими зацікавленими державними органами уважно аналізує і обробляє вимога РФ, а також заходи, які оскаржуються в ньому.

Міністерство нагадує, що протягом останніх двох років Україна оскаржила в СОТ неправомірність введення Росією обмежень на імпорт залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання походженням з України, а також обмеження транзиту з території України через територію РФ у треті країни.

Нагадаємо, 20 травня глава Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін заявив, що Росія направила до органу з вирішення суперечок СОТ запит на проведення консультацій з Україною "у зв'язку з тим, що постійно вводяться, починаючи з 2014 року, обмеження, заборони, особливі вимоги та процедури щодо російських товарів, послуг та осіб на українському ринку, а також відносно транзиту через Україну".

За його словами, йдеться, зокрема, про заборони на ввезення з Росії м'ясних і молочних продуктів, риби, винно-горілчаних виробів, обладнання для залізниць, добрив, і багатьох інших товарів. Особливі процедури застосовуються при ввезенні російських книг та іншої друкованої продукції, а особливий режим оподаткування – при ввезенні старих російських автомобілів, зазначив російський міністр. Він додав, що на території України забороняється або дискримінаційним чином обмежується діяльність сотень російських компаній, серед яких машинобудівники, банки, постачальники різних послуг, у тому числі в мережі Інтернет, постачальники програмного забезпечення, авіакомпанії і багато інших, і російським компаніям також заборонено брати участь у приватизації.

У відповідності з процедурами СОТ, запит на проведення консультацій є першим етапом при подачі позову. Протягом двох місяців, згідно з правилами СОТ, повинні бути проведені консультації з урядом України з метою пошуку взаємоприйнятного рішення.

"У разі якщо консультації не принесуть очікуваного результату, ми маємо право розпочати другу стадію спору - передачу справи на розгляд третейської групи", - сказав Орєшкін.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує перших рішень Всесвітньої торговельної організації у торговельних суперечках України з Росією у другому півріччі 2017-го. Про це заявила заступник міністра економіки-торговий, представник України Наталія Микольська.