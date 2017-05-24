Україна не увійшла до десятки найбільших виробників сталі

Україна на 14 місці серед 66 країн-виробників сталі.

Українські металурги втрачають свої позиції branex / Depositphotos

За даними Міжнародної асоціації World Steel, в квітні Україна посіла 14 місце серед 66 країн-виробників сталі, повідомляє UAprom з посиланням на дані асоціації World Steel.

Наголошується, що в квітні 2017 року порівняно з квітнем 2016 року українські металурги скоротили виробництво сталі на 28,6% - до 1,6 млн тонн.

На першому місці в рейтингу світових виробників сталі знаходиться Китай. На другому місці рейтингу - Японія (збільшивши виробництво сталі на 3% до 8,8 млн тонн) на 3-му - Індія (збільшення на 8,8% до 8 млн тонн) на 4-му - США (збільшення на 1,8% до 6,7 млн тонн) на 5-му - Росія.

У цілому в січні-квітні 2017 року світова виплавка сталі збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 5,2%, до 550,84 млн. т. При цьому в квітні сталеве виробництво в світі зросло в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 5%, до 142,08 млн т, тоді як до березня знизилося на 2%.

Квітневе завантаження метпотужностей досягло 73,6%. Це на 2,5% вище порівняно з квітнем 2016-го. Порівняно з березнем 2017 року цей показник на 1,7% вище.

Нагадаємо, за оцінками об'єднання підприємств "Укрметалургпром", в першому кварталі 2017 року українські металургійні підприємства скоротили виплавку вуглецевої сталі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 8%, до 5,596 млн т.

Повідомлялося, що в рейтингу за обсягами виробництва сталі міжнародної асоціації World Steel в січні Україна посіла 10 місце серед 66 країн. При цьому в січні 2017 року порівняно з січнем 2016 року українські металурги збільшили виробництво сталі на 8,5% - до 2,1 млн тонн.