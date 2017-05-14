Україна хоче допомогти Китаю продавати свої товари в ЄС - Кубів

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Кубів у Пекіні запевняв, що українська участь піде на користь "Шовковому шляху", і скаржився на Росію.

Кубів у Пекіні поскаржився на недобросовісну у торгівлі Москву. Урядовий портал

Україна зацікавлена в участі у китайському проекті. Про це в Пекіні на саміті "Один пояс, один шлях" запевнив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, додаючи, що Києву є що запропонувати проекту.

"Україна не може стояти осторонь глобального проекту "Пояс і шлях" – вона територіально та геоекономічно є невід'ємною часткою цього великого проекту. В Україні сходяться і перехрещуються шляхи зі сходу на захід і з півночі на південь. Україна була і залишається надійним партнером для тих хто поважає її суверенітет, історію, культуру і народ", - сказав він.

За його словами, Україна в рамках проекту "Шовковий шлях" може запропонувати свою аграрну продукцію, технології в авіабудуванні і космічній галузі, а також важкому і енергетичному машинобудуванні, створенні нових матеріалів і ІТ. За його словами, в усіх цих напрямках Україна вже співпрацює з Китаєм.

Кубів запевнив, що Київ готовий налагоджувати співпрацю між китайськими і українськими компаніями для реалізації продукції в Євросоюзі. Крім того, він нагадав про приватизацію в Україні і закликав китайських інвесторів проявити інтерес до державних компаній, які виставлені на продаж.

Український міністр зауважив, що Київ вітає бажання Пекіну встановини рівні можливості для всіх партнерів у рамках проекту "Шовкогово шляху". При цьому він нагадав про Росію, яка блокує рух українських товарів через свою територію. На його думку, це яскравий приклад недоброчесної гри.

"Це завдає не тільки шкоди нам, а і й інтересам Китаю та інших учасників ініціативи і фактично знищує дух чесної і взаємовигідної торгівлі, який закладено Китаєм і його партнерами в цей геоекономічний проект", - підкреслив Кубів.

Він закликав усіх послідовно протидіяти тим абсолютно нелогічним з економічної точки зору та вкрай заполітизованим викликам, які штучно виникають на шляхах сполучень між країнами.

Раніше повідомлялося, що інвестиції в китайський проект нового Шовкового шляху перевищили 50 мільярдів доларів.

Економічний пояс Шовкового шляху - ініціатива створення транспортного, енергетичного, торговельного коридору між країнами Європи і Центральної, Південної та Східної Азії. Для КНР одна з основних цілей реалізації проекту полягає в скороченні термінів доставки вантажів з Китаю до Європи. Ідея створення проекту була висунута головою КНР Сі Цзіньпіном у вересні 2013 року.

Нагадаємо, що в останні роки Китай розширив свої залізничні перевезення в країни Європи в рамках багатомільярдного державного проекту "Новий шовковий шлях". До червня 2016 року з Китаю в Європу прийшов 1881 потяг.