У Єврокомісії взяли до відома рішення арбітражу по спору "Нафтогазу" з "Газпромом"

Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" за умовою "бери або плати".

У ЄК знають про рішення стокгольмського арбітражу по суперечці "Нафтогазу" з "Газпромом" Колаж ZN.UA

В Європейській комісії взяли до відомау провадженні "Нафтогазу" проти російського "Газпрому" щодо контракту 2009 року про постачання газу.

"Ми взяли до уваги (дану інформацію)", - цитує "УНІАН" заяву представника ЄК українському кореспонденту.

Наголошується, що жодних інших деталей щодо цього рішення у ЄК не надали.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Нагадаємо, взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько $ 45,7 млрд і $ 17,9 млрд (без відсотків – $ 36,7 млрд і $ 14 млрд) відповідно.

У грудні 2016 року Стокгольмський арбітражний суд завершив слухання у справі "Нафтогазу" з "Газпромом".

Як повідомлялося, "Газпром" в червні 2014 року звернувся в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма з проханням про арбітраж з метою стягнення з "Нафтогазу" боргу за поставлений у 2013-2014 роках газ, а також коштів за формулою "бери або плати". Зі свого боку "Нафтогаз" звернувся з позовом про ретроактивном зміну ціни, відшкодування переплат та скасування заборони реекспорту. Суд об'єднав обидва позову.

"Нафтогаз України" у "транзитному" позові вимагав передати його права та обов'язки за транзитним договором оператору ГТС – компанії "Укртрансгаз" відповідно до вимог Третього енергопакету, а також змінити методику розрахунку транзитного тарифу відповідно до європейських стандартів і положень енергетичного і антимонопольного законодавства України та ЄС.