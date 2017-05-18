Топ Новини
<
>

У "Яндекс. Україна" заявили про блокування своїх рахунків – росЗМІ

18 травня в 15:48

У компанії відзначили, що "швидко вирішити цю проблему не виходить".

яндекс
"Яндекс. Україна" не може перерахувати кошти на рахунки своїх партнерів
depositphotos.com / Vicdemi
Російська компанія "Яндекс", що потрапила до нового українського санкційного списку, проінформувала своїх партнерів в Україні про те, що її рахунки заблоковано.

"Компанія повідомляє про те, що не може перерахувати кошти на рахунки партнерів", – повідомили російським ЗМІ в компанії "Яндекс. Україна".

Наголошується, що в компанії блокування доступу до рахунків пов'язують з указом президента України Петра Порошенка про введення санкцій відносно ряду російських юридичних та фізичних осіб.

У компанії зазначили, що "швидко вирішити цю проблему не виходить", хоча "Яндекс" продовжує шукати "легальні рішення для відправки коштів та продовження співпраці", щоб оплатити рахунки.

Читайте також: Держдепартамент США відреагував на заборону російських соцмереж в Україні

Напередодні повідомлялося, що Акції компанії "Яндекс" на торгах Московської біржі демонстрували зниження на 3,3% (до 1,565 руб за папір), на тлі введення Україною обмежень на комерційну діяльність та роботу сервісів компанії на території країни.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна" та ТОВ "ВКонтакте".

За матеріалами: ТАСС
Читайте також
Теги Україна компанія Яндекс
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.42
EUR 29.37
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...