У "Яндекс. Україна" заявили про блокування своїх рахунків – росЗМІ

У компанії відзначили, що "швидко вирішити цю проблему не виходить".

"Яндекс. Україна" не може перерахувати кошти на рахунки своїх партнерів depositphotos.com / Vicdemi

Російська компанія "Яндекс", що потрапила до нового українського санкційного списку, проінформувала своїх партнерів в Україні про те, що її рахунки заблоковано.

"Компанія повідомляє про те, що не може перерахувати кошти на рахунки партнерів", – повідомили російським ЗМІ в компанії "Яндекс. Україна".

Наголошується, що в компанії блокування доступу до рахунків пов'язують з указом президента України Петра Порошенка про введення санкцій відносно ряду російських юридичних та фізичних осіб.

У компанії зазначили, що "швидко вирішити цю проблему не виходить", хоча "Яндекс" продовжує шукати "легальні рішення для відправки коштів та продовження співпраці", щоб оплатити рахунки.

Напередодні повідомлялося, що Акції компанії "Яндекс" на торгах Московської біржі демонстрували зниження на 3,3% (до 1,565 руб за папір), на тлі введення Україною обмежень на комерційну діяльність та роботу сервісів компанії на території країни.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна" та ТОВ "ВКонтакте".