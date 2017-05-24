У Судовому реєстрі не знайшли рішення про конфіскацію "грошей Януковича"

Рішення про конфіскацію 1,5 мільярдів доларів було прийнято Краматорським судом ще 28 квітня.

Рішення Краматорського суду від 28 квітня не надійшло до ЄДРСР

Станом на 12 травня в Єдиному державному реєстрі судових рішень не було рішення Краматорського міського суду про конфіскацію

"За інформацією, отриманою від адміністратора ЄДРСР (далі - Реєстр) – ДП "Інформаційні судові системи", вирок Краматорського міськсуду Донецької області від 28 квітня 2017 року у судовій справі №234/135/17-к до Реєстру не надходив" , – сказано у відповіді Державної судової адміністрації України на запит народного депутата від "Блоку Петра Порошенко" Сергія Лещенка.

Фотокопію документа оприлюднила "Українська правда" увечері у вівторок, 23 травня.

Лещенко направив запит до Судовоъ адміністраціъ України Українська правда

Тим часом, сім зареєстрованих на Кіпрі компаній – власників українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) подали апеляційні скарги на рішення про конфіскацію "грошей Януковича".

28 квітня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що перерахування конфіскованих $ 1,5 млрд з рахунків оточення екс-президента Віктора Януковича на рахунок Державного казначейства завершений.

У Міністерстві фінансів уточнили, що цінні папери в державному "Ощадбанку" на 1,1 млрд доларів, які були конфісковані за рішенням Краматорського міського суду Донецької області наприкінці квітня, були погашені наприкінці 2016 року.

За даними слідства, кошти, виведені з України, використовувалися "Сім'єю" для розміщення фіктивних інвестицій. Частина з них була використана для придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1,15 мільярда доларів. Понад 200 мільйонів доларів було розміщено на депозитних рахунках в українських банках, опосередковано підконтрольних оточенню Януковича.