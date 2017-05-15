У "Приватбанку" мають намір скликати збори власників євробондів 5 червня

Збори власників облігацій має відбутися через кілька тижнів.

"Приватбанк" проведе збори власників євробондів phl.com.ua

Націоналізований "Приватбанк" призначив на 5 червня проведення зборів власників єврооблігацій на 175 млн доларів з погашенням 28 лютого 2018 року і на 200 млн доларів з погашенням 23 січня 2018 року.

Згідно з інформацією Лондонської фондової біржі (LSE), про це повідомив британський емітент цінних паперів UK SPV Credit Finance plc.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

26 грудня Національний банк України підтвердив конвертацію єврооблігацій та облігацій субординованого боргу Приватбанку на загальну суму 595 млн доларів у капітал банку в ході націоналізації. Згідно з повідомленням НБУ, жодні виплати власникам облігацій здійснюватися не будуть.

У січні Британська юридична фірма Dechert LLP направила листа голові правління "Приватбанку" Олександру Шлапаку, головам НБУ Валерії Гонтарєвій та Фонду гарантування вкладів Костянтину Ворушиліну, в якому вимагає відшкодувати власникам євробондів їх інвестиції у цінні папери банку за прикладом американської компанії Cargill.

У лютому заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявляла, що в Нацбанку допускають початок діалогу з утримувачами єврооблігацій націоналізованого "Приватбанку"