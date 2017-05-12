У першому кварталі в Україні закрилося 321 відділення банків

Кількість працівників зменшилася на 3,4 тис осіб.
За підсумками першого кварталу в Україні працюють 3,8 тис підрозділів держбанків, 2,2 тис – "Приватбанку", 2,1 тис - іноземних і 1,8 тис – приватних банків.
Крім того, у першому кварталі банки продовжували скорочувати чисельність працівників, яка порівняно з початком року зменшилася на 3,4 тис осіб – до 136,7 тис.
На кінець кварталу 38,7 тис осіб працюють у державних банках, 25,3 тис – у "Приватбанку", 46 тис – в іноземних банках, 26,7 тис – у приватних.
В Нацбанку відзначили, що при незначному скороченні кількості банкоматів в першому кварталі динамічно розвивається мережа платіжних терміналів, кількість яких зросла на 16,2% - до рекордних 255 тис.
Нагадаємо, Нацбанк переглянув результати роботи банків за 2016 рік і збільшив оцінку збитків працюючих і неплатоспроможних банків на 22,2%.
НБУ вважає, що 21 банк з 60 найбільших потребує докапіталізації.DT.UA