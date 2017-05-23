У Мін'юсті озвучили суму вкрадених Януковичем і його оточенням коштів

Ці гроші досі знаходяться на банківських рахунках у різних юрисдикціях.

Быльша частина вкрадених Януковичем грошей залишається на банківських рахунках

Екс-президент України Віктор, одержаних злочинним шляхом, заявив міністр юстиції Павло Петренко.

"Крім 1,1 мільярда доларів заарештованих в Україні коштів, що належали Януковичу, тільки за експертними оцінками близько 40 мільярдів доларів було вкрадено його режимом за три роки їх так званого управління", – повідомив очыльник Мін'юсту журналістам у понеділок, 22 травня, передає "Укрінформ".

Міністр уточнив, що ці гроші були виведені з країни за допомогою складних схем їх "відмивання". Зараз вони знаходяться на рахунках у різних юрисдикція, в тому числі, офшорних.

Петренко висловив упевненість, що ухвалення закону про спецконфискации могло б допомогти повернути ці гроші в український бюджет, і пообіцяв зробити все від нього залежне, щоб переконати депутатів підтримати цю законодавчу ініціативу.

28 квітня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що переклад конфіскованих $ 1,5 млрд з рахунків оточення екс-президента Віктора Януковича на рахунок Державного казначейства завершений.

Ці кошти, виведені з України, використовувалися "Сім'єю" для розміщення фіктивних інвестицій. Частина з них була використана для придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1,15 мільярда доларів. Понад 200 мільйонів доларів було розміщено на депозитних рахунках в українських банках, опосередковано підконтрольних оточенню Януковича.