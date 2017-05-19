У Криму хочуть припинити права власності на землю і нерухомість, оформлені до окупації

Загальна вартість ділянок, що підпадають під вилучення, понад $ 1 млрд.
Зокрема, окупанти пропонують позбавляти права власності у випадках, якщо земля знаходиться на території загального користування або використовується не за цільовим призначенням.
Окупаційна влада має намір завершити цей процес до 2021 р. Загальна вартість ділянок, які підпадають під потенційне вилучення, перевищує $ 1 млрд.
З пропозицією внести відповідні поправки в російське законодавство виступив нелегітимний "глава Криму", Сергій Аксьонов.
Нагадаємо, електромережі окупованого Севастополя почали перехід в юрисдикцію Російської Федерації.
Коммерсантъ