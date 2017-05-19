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У Криму хочуть припинити права власності на землю і нерухомість, оформлені до окупації

19 травня в 16:14

Загальна вартість ділянок, що підпадають під вилучення, понад $ 1 млрд.

nedvizhimost, Недвижимость
Окупаційна влада Криму пропонують відібрати землю і нерухомість, оформлені за українськими законами
Андрій Товстиженко, DT.UA
Окупаційна влада Криму пропонують припинити права власності на земельні ділянки та нерухомість, оформлені до окупації. Мова йде про приватні володіння, документи на які, на думку окупантів, не відповідають вимогам російського законодавства, пише Ъ.

Зокрема, окупанти пропонують позбавляти права власності у випадках, якщо земля знаходиться на території загального користування або використовується не за цільовим призначенням.

Окупаційна влада має намір завершити цей процес до 2021 р. Загальна вартість ділянок, які підпадають під потенційне вилучення, перевищує $ 1 млрд.

З пропозицією внести відповідні поправки в російське законодавство виступив нелегітимний "глава Криму", Сергій Аксьонов.

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Нагадаємо, електромережі окупованого Севастополя почали перехід в юрисдикцію Російської Федерації.

 

За матеріалами: Коммерсантъ
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Теги окупація Крим Росія вилучення земля
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