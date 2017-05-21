У колишніх власників "Приватбанку" є підстави для оскарження рішення держави про його націоналізацію – юрист

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Поставлені під сумнів перелік пов'язаних осіб та методика їх визначення можуть стати основою для спроб через суди повернути банк попереднім власникам.

Заявлена НБУ кількість кредитів "Приватбанку", наданих пов'язаним особам, на сьогоднішній день не знайшло підтвердження, стверджує фахівець phl.com.ua

Заявлена Національним банком України значна кількість кредитів, виданих "Приватбанком" пов'язаним особам, на сьогоднішній день не знайшла підтвердження, що дає колишнім власникам банку підстави для оскарження рішення держави про його націоналізацію в судовому порядку.

Про це в коментарі DT.UA заявив керуючий партнер адвокатського об'єднання Suprema Lex Віктор Мороз, який є радником власників облігацій "Привату". Думкe експерта наводить у своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва.

"Насправді заявлена НБУ значна кількість кредитів, виданих пов'язаним особам, фактично покладена в основу націоналізації банку, на сьогодні не знайшла підтвердження. У колишніх власників банку існують підстави для оскарження рішення держави про націоналізацію Приватбанку, однак, наскільки мені відомо, поки що це не входить у їхні плани", - заявив юрист.

Самаєва вказує, що в майбутньому поставлені під сумнів перелік пов'язаних осіб та методика їх визначення можуть стати основою для спроб через суди повернути банк попереднім власникам.

"Ну звичайно, це перспектива не місяців, а років. Адже бажано повернути банк уже у чудовому, забезпеченому за рахунок платників податків фінансовому стані", - підсумовує вона.

Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

26 грудня Національний банк України підтвердив конвертацію єврооблігацій та облігацій субординованого боргу Приватбанку на загальну суму 595 млн доларів у капітал банку в ході націоналізації. Згідно з повідомленням НБУ, жодні виплати власникам облігацій здійснюватися не будуть.

18 травня Власники єврооблігацій "Приватбанку" оскаржили в Лондонському міжнародному арбітражному суді (London Court of International Arbitration) примусовий обмін цінних паперів на акції додаткової емісії банку.

Детальніше про судові позови, подані Суркісами проти НБУ, читайте у статті Юлії Самаєвої "НБУ vs "Динамо". Хто заб'є у наші ворота?" у тижневику "Дзеркало тижня. Украна".