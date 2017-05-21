У колишніх власників "Приватбанку" є підстави для оскарження рішення держави про його націоналізацію – юрист

Поставлені під сумнів перелік пов'язаних осіб та методика їх визначення можуть стати основою для спроб через суди повернути банк попереднім власникам.
Про це в коментарі DT.UA заявив керуючий партнер адвокатського об'єднання Suprema Lex Віктор Мороз, який є радником власників облігацій "Привату". Думкe експерта наводить у своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва.
"Насправді заявлена НБУ значна кількість кредитів, виданих пов'язаним особам, фактично покладена в основу націоналізації банку, на сьогодні не знайшла підтвердження. У колишніх власників банку існують підстави для оскарження рішення держави про націоналізацію Приватбанку, однак, наскільки мені відомо, поки що це не входить у їхні плани", - заявив юрист.
Самаєва вказує, що в майбутньому поставлені під сумнів перелік пов'язаних осіб та методика їх визначення можуть стати основою для спроб через суди повернути банк попереднім власникам.
"Ну звичайно, це перспектива не місяців, а років. Адже бажано повернути банк уже у чудовому, забезпеченому за рахунок платників податків фінансовому стані", - підсумовує вона.
Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.
26 грудня Національний банк України підтвердив конвертацію єврооблігацій та облігацій субординованого боргу Приватбанку на загальну суму 595 млн доларів у капітал банку в ході націоналізації. Згідно з повідомленням НБУ, жодні виплати власникам облігацій здійснюватися не будуть.
18 травня Власники єврооблігацій "Приватбанку" оскаржили в Лондонському міжнародному арбітражному суді (London Court of International Arbitration) примусовий обмін цінних паперів на акції додаткової емісії банку.
Детальніше про судові позови, подані Суркісами проти НБУ, читайте у статті Юлії Самаєвої "НБУ vs "Динамо". Хто заб'є у наші ворота?" у тижневику "Дзеркало тижня. Украна".DT.UA