У Києві затримали підозрюваного у привласненні 250 млн гривень "Укргазбанку"

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За даними слідства, група осіб, підробивши документи, що заволоділа частиною житлового комплексу в центрі столиці.

Підозрюваного затримали в РАГСі під час подачі документів Служба безпеки України

У Службі безпеки України повідомили про затримання одного з фігурантів кримінальної провадження про привласнення 250 мільйонів гривень ПАТ АБ

За даними слідства, група осіб у 2015 році вступила в змову і, підробивши документи від імені одного з керівників банку, заволоділа частиною житлового комплексу в центрі Києва.

Суд наклав арешт на незаконно відчужене майно, яке буде повернуто у власність банку після прийняття відповідного судового рішення.

Затриманий тривалий час ухилявся від участі у слідчих діях і півроку тому був оголошений у розшук. Його затримали в одному з столичних РАГСів під час подачі документів для реєстрації. Затриманому вручили повідомлення про підозру, а суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

"Укргазбанк" був заснований у 1993 році. Власником 94% його акцій є держава в особі Міністерства юстиції. 2016 рік банк закінчив з прибутком 294 млн грн.

Раніше повідомлялося, що "Укргазбанк" може першим з державних банків "піти з молотка". У Міністерстві фінансів заявили про інтерес з боку іноземних інвесторів до держбанку.