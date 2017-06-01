У "Газпромі" назвали рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з "Нафтогазом" проміжним

У "Газпромі" очікують остаточного рішення до кінця червня.

У «Газпромі» не втрачають надію на перемогу в суперечці з «Нафтогазом» РИА Новости Рішення Стокгольмського арбітражу по розгляду між "Газпромом" і "Нафтогазом України" є проміжною стадією, передає ТАСС з посиланням на повідомлення російського газового монополіста.

"Отримано окреме (проміжне) рішення Стокгольмського арбітражу по розгляду між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" в рамках контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках, що є проміжною стадією арбітражного процесу. Стокгольмський арбітраж може винести остаточне рішення не раніше кінця червня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив заступник начальника юрдепартаменту "Газпрому" Сергій Коваль, компанія вивчає проміжне рішення Стокгольмського арбітражу, воно не містить конкретних цифр і присвячено вирішенню принципових юридичних питань.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Нагадаємо, взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько $ 45,7 млрд і $ 17,9 млрд (без відсотків – $ 36,7 млрд і $ 14 млрд) відповідно.

У грудні 2016 року Стокгольмський арбітражний суд завершив слухання у справі "Нафтогазу" з "Газпромом".

Як повідомлялося, "Газпром" в червні 2014 року звернувся в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма з проханням про арбітраж з метою стягнення з "Нафтогазу" боргу за поставлений у 2013-2014 роках газ, а також коштів за формулою "бери або плати". Зі свого боку "Нафтогаз" звернувся з позовом про ретроактивном зміну ціни, відшкодування переплат та скасування заборони реекспорту. Суд об'єднав обидва позову.

"Нафтогаз України" у "транзитному" позові вимагав передати його права та обов'язки за транзитним договором оператору ГТС – компанії "Укртрансгаз" відповідно до вимог Третього енергопакету, а також змінити методику розрахунку транзитного тарифу відповідно до європейських стандартів і положень енергетичного і антимонопольного законодавства України та ЄС.