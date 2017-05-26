У ДТЕК відзвітували про отримання першої партії антрациту з ПАР

В найближчі дні почнеться відвантаження дефіцитного антрациту на склади ТЕС.
Як повідомляє прес-служба холдингу в Facebook, в найближчі дні почнеться відвантаження дефіцитного антрациту на склади її ТЕС.
Очікується, що за рахунок цих поставок компанія зможе підготуватися до проходження осінньо-зимового періоду.
Раніше повідомлялося, що енергохолдинг ДТЕК має намір перевести свої ТЕС на вугілля газової марки, щоб замінити антрацит, втрачений внаслідок припинення економічних стосунків з ОРДЛО.
Нагадаємо, 15 березня в енергетичному холдингу ДТЕК, який входить в групу СКМ олігарха Ріната Ахметова, заявили про втрату контролю над низкою підприємств компанії на окупованій терористами "ДНР" та "ЛНР" території.
1 березня в "ДНР" і "ЛНР" заявили, що підприємства під українською юрисдикцією переходять під "зовнішнє управління" цих формувань. "На підприємствах з українською юрисдикцією "ДНР" з нуля годин 1 березня вводиться зовнішнє державне управління", - повідомило джерело в "раду міністрів" самопроголошеної республіки. У "ЛНР" цю інформацію підтвердили. Бойовики мають намір стягувати податки з цих підприємств.DT.UA